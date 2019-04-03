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Мужская мода 2019: стильный уличный образ на весну-лето (Фото)
Считается, что мужчины особо не уделяют внимание своему ежедневному гардеробу. Но это совсем не так. Как выяснилось, современные мужские взгляды на моду расходятся со стереотипами, что мужчины не должны за собой ухаживать. Представляем вашему вниманию уличные образы на сезон Весна-лето 2019, которые точно докажут вам, что быть стильным и одетым с иголочки всегда будет актуальным и практичным решением в этом безумном и открытом мире.
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