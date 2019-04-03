Маникюр 2019: незаменимый французский дизайн для нежных рук (Фото) Этот вид маникюра очень популярен благодаря своей красоте и элегантности. Его довольно легко выполнить в домашних условиях. Многообразие видов позволяет подобрать дизайн, подходящий для любого случая: повседневного дня, вечеринки, свадьбы и т. д.