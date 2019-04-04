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Четверг, 04.04.2019
Безумные 80-тые: ужасные тенденции моды того времени (Фото)
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Безумные 80-тые: ужасные тенденции моды того времени (Фото)

Браслеты из прозрачной пластмассы и объемные небрежные банты в волосах. Начесанные челки, тени до бровей самых неестественных оттенков, которые только можно представить, а также стрижки, после которых проще побриться налысо и начать отращивать все сначала, если решишь сменить имидж. Кто застал моду 80-х, тот наверняка хоть раз в жизни мечтал забыть этот тихий ужас, который царил в моде на прически и макияж.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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