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Воскресенье, 21.04.2019
Маникюр 2019: модные цвета дизайна ноготков на сезон весна-лето (Фото)
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Маникюр 2019: модные цвета дизайна ноготков на сезон весна-лето (Фото)

Персиковые, нежно-розовые, бежевые, молочные и другие натуральные цвета как нельзя кстати. В тренде в течение всего года будут также светло-мятные оттенки и традиционный френч.Для тех, кто любит поярче, beauty-специалисты предлагают использовать фиолетовые, сиреневые, темно-серые, ярко-красные, бордовые и сливовые цвета палитры. Кстати, модный маникюр весна-лето 2019 подразумевает использование ярких цветов в технике французского маникюра. Откажитесь от традиционного белого и сделайте кончик ногтя более насыщенным.
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