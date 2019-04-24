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Идеи дизайна для весеннего маникюра 2019 (Фото)
Весной, когда все вокруг радуется теплу, когда каждый день кажется кануном праздника, хочется быть веселым и энергичным. И вот это настроение зависит от нас! А создать его поможет весенний маникюр! При этом несмотря на собственный стильный приоритет всегда каждой девушке хочется иметь еще и модный вид. Любой стиль можно «апгрейдить», сделать его необычным, интересным и соответствующим настроению. Не исключение даже классический, если внести в него свежий весенний ветерок, колоритные цвета распускающихся растений и нежный узор неба.
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