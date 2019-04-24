Секреты косметики прошлого для будущего Во время покупок косметических средств далеко не все девушки задумываются о том, из чего производят их любимые помады, тени и тональные кремы. Тем более, что в наши дни уже можно почти не переживать о составе любимых продуктов, ведь сейчас требования к производственным стандартам высоки, как никогда. Однако в прошлом женщинам было из-за чего беспокоиться, ведь многие крема, румяна и прочие средства изготавливались из совершенно жутких ингредиентов, которые подчас были даже смертельно опасными для здоровья.