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Секреты косметики прошлого для будущего
Во время покупок косметических средств далеко не все девушки задумываются о том, из чего производят их любимые помады, тени и тональные кремы. Тем более, что в наши дни уже можно почти не переживать о составе любимых продуктов, ведь сейчас требования к производственным стандартам высоки, как никогда. Однако в прошлом женщинам было из-за чего беспокоиться, ведь многие крема, румяна и прочие средства изготавливались из совершенно жутких ингредиентов, которые подчас были даже смертельно опасными для здоровья.
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