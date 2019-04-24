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Среда, 24.04.2019
Секреты косметики прошлого для будущего
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Секреты косметики прошлого для будущего

Во время покупок косметических средств далеко не все девушки задумываются о том, из чего производят их любимые помады, тени и тональные кремы. Тем более, что в наши дни уже можно почти не переживать о составе любимых продуктов, ведь сейчас требования к производственным стандартам высоки, как никогда. Однако в прошлом женщинам было из-за чего беспокоиться, ведь многие крема, румяна и прочие средства изготавливались из совершенно жутких ингредиентов, которые подчас были даже смертельно опасными для здоровья.
zefirka.net
фото: zefirka.net
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Мода, Косметика, Животные, Глаза, Макияж, Пудра, Помада, Жир, Жуки, Камни, Прошлая косметика, Прошлые века.
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