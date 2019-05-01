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Среда, 01.05.2019
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Французский стиль одежды: идеи для гардероба

Французский стиль одежды: идеи для гардероба
13:36 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модные приемы, которые стоит взять на заметку.

Мы все искренне и по-доброму завидуем тонкому чувству стиля француженок. Только они умеют носить совершенно простые и базовые вещи с особым шиком и комбинировать их в минималистичные, женственные и очень сексуальные образы. Сегодня мы тоже этому научимся! И начнем с простого сочетания вещей, которые наверняка уже есть у тебя в гардеробе: кардиган и джинсы.

Да-да, такой минималистичный дуэт базовых вещей может выглядеть элегантно и даже изящно. Все дело в правильных сочетаниях. Их мы уже подсмотрели у модных фэшн-блогеров и теперь расскажем тебе. Бери на заметку! Мы все искренне и по-доброму завидуем тонкому чувству стиля француженок. Только они умеют носить совершенно простые и базовые вещи с особым шиком и комбинировать их в минималистичные, женственные и очень сексуальные образы.

Сегодня мы тоже этому научимся! И начнем с простого сочетания вещей, которые наверняка уже есть у тебя в гардеробе: кардиган и джинс.

Бежевый кардиган + белые джинсы

Все оттенки коричневого в особом почете в этом модном сезоне. Сочетай светлый бежевый кардиган с белыми джинсами - получится по-весеннему легкий и свежий образ. Идеально завершат его золотые серьги-кольца, мюли или трендовые босоножки на тонких ремешках.

 
 
 
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Spring neutrals @bonjourtristessee

Публикация от French Girl Daily (@frenchgirldaily)

Ажурный кардиган + джинсы-клеш с высокой посадкой

Создай расслабленный образ, сочетая удобные джинсы с высокой посадкой с укороченным кардиганом ажурной вязки. Дополняй образ плетеной сумочкой и лоферами - ты уже готова на свидание или на встречу с подругами за чашечкой кофе.

 
 
 
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Ready for spring looks! @bonjourtristessee

Публикация от French Girl Daily (@frenchgirldaily)

Кардиган с пышным рукавом + широкие брюки

В этом модном сезоне не бойся играть с ретро-силуэтами и фасонами - носи широкие брюки-палаццо и кардиганы с пышным рукавом.

 
 
 
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Spring sweaters and flared jeans @commedesprincessses

Публикация от French Girl Daily (@frenchgirldaily)

Винтажный кардиган + оригинальная сумочка

Такие предметы сразу сделают самый простой образ в разы ярче. Набрось поверх простой футболки такой узорчатый кардиган и добавь к луку оригинальную сумочку - с трендовым принтом, декоративными элементами или даже “пушистую”. Ярко и очень стильно!

 
 
 
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details avec mon beau gilet de mamie (tricoté à la main attention) #vintagelook #parisstreetstyle #vintagestyle #parisienne

Публикация от Dolorès (@dolorescfr)

Пиджак с мужского плеча + объемный ремень 

 Платье с цветочным принтом

 
 
 
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#vintagelook #parisstreetstyle #vintagestyle #parisienne

Публикация от Dolorès (@dolorescfr)

Феерический круизный показ Dior в Марракеше

Французский шик является достаточно простым и доступным для всех женщин. Нужно лишь проявить немного фантазии и, просмотрев фото, подобрать для себя наиболее подходящие варианты: платья, юбки, жакеты и другие вещи. Такой гардероб достаточно универсален, так что получится составить комплекты и для работы, и для повседневной жизни, демонстрируя при этом свой стиль.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Джинсы, Тренд, Тенденции, Француженки, Пиджак, Кардиган, Модный лук, Французский стиль, Шик, Модные детали, Трендовая одежда.
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