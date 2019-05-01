Французский стиль одежды: идеи для гардероба

Мы все искренне и по-доброму завидуем тонкому чувству стиля француженок. Только они умеют носить совершенно простые и базовые вещи с особым шиком и комбинировать их в минималистичные, женственные и очень сексуальные образы. Сегодня мы тоже этому научимся! И начнем с простого сочетания вещей, которые наверняка уже есть у тебя в гардеробе: кардиган и джинсы.
Да-да, такой минималистичный дуэт базовых вещей может выглядеть элегантно и даже изящно. Все дело в правильных сочетаниях. Их мы уже подсмотрели у модных фэшн-блогеров и теперь расскажем тебе. Бери на заметку! Мы все искренне и по-доброму завидуем тонкому чувству стиля француженок. Только они умеют носить совершенно простые и базовые вещи с особым шиком и комбинировать их в минималистичные, женственные и очень сексуальные образы.
Сегодня мы тоже этому научимся! И начнем с простого сочетания вещей, которые наверняка уже есть у тебя в гардеробе: кардиган и джинс.
Бежевый кардиган + белые джинсы
Все оттенки коричневого в особом почете в этом модном сезоне. Сочетай светлый бежевый кардиган с белыми джинсами - получится по-весеннему легкий и свежий образ. Идеально завершат его золотые серьги-кольца, мюли или трендовые босоножки на тонких ремешках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ажурный кардиган + джинсы-клеш с высокой посадкой
Создай расслабленный образ, сочетая удобные джинсы с высокой посадкой с укороченным кардиганом ажурной вязки. Дополняй образ плетеной сумочкой и лоферами - ты уже готова на свидание или на встречу с подругами за чашечкой кофе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кардиган с пышным рукавом + широкие брюки
В этом модном сезоне не бойся играть с ретро-силуэтами и фасонами - носи широкие брюки-палаццо и кардиганы с пышным рукавом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Винтажный кардиган + оригинальная сумочка
Такие предметы сразу сделают самый простой образ в разы ярче. Набрось поверх простой футболки такой узорчатый кардиган и добавь к луку оригинальную сумочку - с трендовым принтом, декоративными элементами или даже “пушистую”. Ярко и очень стильно!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
details avec mon beau gilet de mamie (tricoté à la main attention) #vintagelook #parisstreetstyle #vintagestyle #parisienne
Пиджак с мужского плеча + объемный ремень
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Happy Valentine’s day to those who celebrate. Spread love as much as we can.... our world needs it....desperately..... . ________________________ #vintagevibes #frenchvibes #parisianvibe #parisiennestyle #fashionable #parisianstreetstyle #blogeusemode #lestyleàlafrançaise #minimalstreetstyle #lookdujour #parisianchic #onparledemode #beigeaesthetic #neutralstyle #effortlesschic #ootdmagazine #romanticvibes #delicate #tenuedujour #fashionista #fashionblogger #discoverunder5k #thatsdarling #vintageinspired #myfashiondiary #theparisguru #frenchgirlstyle #styleblogger #ootdmagazine #parisianvibe
Платье с цветочным принтом
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Французский шик является достаточно простым и доступным для всех женщин. Нужно лишь проявить немного фантазии и, просмотрев фото, подобрать для себя наиболее подходящие варианты: платья, юбки, жакеты и другие вещи. Такой гардероб достаточно универсален, так что получится составить комплекты и для работы, и для повседневной жизни, демонстрируя при этом свой стиль.