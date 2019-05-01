Французский стиль одежды: идеи для гардероба

Новости шоу бизнеса: Модные приемы, которые стоит взять на заметку.

Мы все искренне и по-доброму завидуем тонкому чувству стиля француженок. Только они умеют носить совершенно простые и базовые вещи с особым шиком и комбинировать их в минималистичные, женственные и очень сексуальные образы. Сегодня мы тоже этому научимся! И начнем с простого сочетания вещей, которые наверняка уже есть у тебя в гардеробе: кардиган и джинсы.

Да-да, такой минималистичный дуэт базовых вещей может выглядеть элегантно и даже изящно. Все дело в правильных сочетаниях. Их мы уже подсмотрели у модных фэшн-блогеров и теперь расскажем тебе. Бери на заметку! Мы все искренне и по-доброму завидуем тонкому чувству стиля француженок. Только они умеют носить совершенно простые и базовые вещи с особым шиком и комбинировать их в минималистичные, женственные и очень сексуальные образы.

Сегодня мы тоже этому научимся! И начнем с простого сочетания вещей, которые наверняка уже есть у тебя в гардеробе: кардиган и джинс.

Бежевый кардиган + белые джинсы

Все оттенки коричневого в особом почете в этом модном сезоне. Сочетай светлый бежевый кардиган с белыми джинсами - получится по-весеннему легкий и свежий образ. Идеально завершат его золотые серьги-кольца, мюли или трендовые босоножки на тонких ремешках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Spring neutrals @bonjourtristessee Публикация от French Girl Daily (@frenchgirldaily) 12 Апр 2019 в 5:44 PDT

Ажурный кардиган + джинсы-клеш с высокой посадкой

Создай расслабленный образ, сочетая удобные джинсы с высокой посадкой с укороченным кардиганом ажурной вязки. Дополняй образ плетеной сумочкой и лоферами - ты уже готова на свидание или на встречу с подругами за чашечкой кофе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ready for spring looks! @bonjourtristessee Публикация от French Girl Daily (@frenchgirldaily) 17 Мар 2019 в 6:58 PDT

Кардиган с пышным рукавом + широкие брюки

В этом модном сезоне не бойся играть с ретро-силуэтами и фасонами - носи широкие брюки-палаццо и кардиганы с пышным рукавом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Spring sweaters and flared jeans @commedesprincessses Публикация от French Girl Daily (@frenchgirldaily) 16 Мар 2019 в 9:36 PDT

Винтажный кардиган + оригинальная сумочка

Такие предметы сразу сделают самый простой образ в разы ярче. Набрось поверх простой футболки такой узорчатый кардиган и добавь к луку оригинальную сумочку - с трендовым принтом, декоративными элементами или даже “пушистую”. Ярко и очень стильно!

Пиджак с мужского плеча + объемный ремень

Платье с цветочным принтом

Посмотреть эту публикацию в Instagram #vintagelook #parisstreetstyle #vintagestyle #parisienne Публикация от Dolorès (@dolorescfr) 14 Апр 2019 в 10:48 PDT

Французский шик является достаточно простым и доступным для всех женщин. Нужно лишь проявить немного фантазии и, просмотрев фото, подобрать для себя наиболее подходящие варианты: платья, юбки, жакеты и другие вещи. Такой гардероб достаточно универсален, так что получится составить комплекты и для работы, и для повседневной жизни, демонстрируя при этом свой стиль.