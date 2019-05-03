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Воскресенье, 05.05.2019
Маникюр 2019: Стильный весенний дизайн на короткие ногти (Фото)
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Маникюр 2019: Стильный весенний дизайн на короткие ногти (Фото)

Девушкам с длинными ноготками есть где разгуляться, а вот обладательницам коротких подходят далеко не все рисунки. Во-первых, дизайн коротких ногтей 2019 прежде всего должен визуально вытягивать ноготь. Во-вторых, рисунок должен быть не сложным, а его элементы лучше, чтобы были достаточно крупными. Много мелких деталей перегружают маникюр. В-третьих, лучше выбирать в качестве базового цвета маникюра пастельные тона. В этом случае пальцы визуально удлиняются. Это три основных правила. Теперь посмотрим, какие модные рисунки можно использовать для маникюра небольших ноготочков.
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13:24 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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