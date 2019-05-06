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Понедельник, 06.05.2019
Мужские прически 2019: как стоит стричься мужчинам (Фото)
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Мужские прически 2019: как стоит стричься мужчинам (Фото)

Современная мода диктует новые правила для мужских причесок: прически стали более сложными, текстурными, с контрастными переходами от одной длины к другой. Укладки также стали более креативными, на пике популярности – взъерошенные волосы, шипы и эффект влажных волос. Появилось много новых названий и стилей: стрижки фейд, андеркат, квифф, преппи, могавк, помпадур, которые прочно занимают первые места среди мужских причесок благодаря своей универсальности и большому разнообразию укладок.
Фото: pixabay.com
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