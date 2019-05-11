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Суббота, 11.05.2019
Мужские прически 2019: настоящий тренд для мужчин - стрижка андеркат (Фото)
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Мужские прически 2019: настоящий тренд для мужчин - стрижка андеркат (Фото)

Анжеркат - это стрижка, которая была особо популярной в Британии с 1910-х по 1940-е годы, но сейчас она снова вошла в моду. Дословно "undercut" переводится как "подрез" или "срезаный низ". Как правило, волосы на макушке головы длинные, а на затылке и по бокам волосы подстригают очень коротко. Такая прическа не только эффектна, но и универсальна. Не важно, в деловом костюме вы или в повседневной одежде, - вы будете выглядеть всегда очень бесподобно.
Фото: Instagram
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