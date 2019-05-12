Мужская коллекция одежды от ASOS (Фото) Посетители стараются выделиться на фоне других гостей, надев что-то яркое и экстравагантное. В основном этим увлекались девушки, но теперь такая возможность есть и у мужчин. Британский интернет-магазин ASOS представил коллекцию мужской фестивальной одежды. Каждый модник может выделиться из толпы, надев маечку с блестками, яркие лосины или просвечивающие шортики. Цены на эту красоту варьируются от £25 до £95. Правда, в комментариях мужчины признались, что не многие готовы надеть такие наряды.