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Воскресенье, 12.05.2019
Мужская коллекция одежды от ASOS (Фото)
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Мужская коллекция одежды от ASOS (Фото)

Посетители стараются выделиться на фоне других гостей, надев что-то яркое и экстравагантное. В основном этим увлекались девушки, но теперь такая возможность есть и у мужчин. Британский интернет-магазин ASOS представил коллекцию мужской фестивальной одежды. Каждый модник может выделиться из толпы, надев маечку с блестками, яркие лосины или просвечивающие шортики. Цены на эту красоту варьируются от £25 до £95. Правда, в комментариях мужчины признались, что не многие готовы надеть такие наряды.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Цены, Мужская мода, Коллекция, Модник, мужская коллекция.
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