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Среда, 22.05.2019
Мужские прически 2019: современная стрижка британка (Фото)
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Мужские прически 2019: современная стрижка британка (Фото)

Ретро стрижка британка снова входит в тренд. Сейчас она выглядит немного обновленной, но все же остается такой же элегантной как тогда. Британка - стрижка, которая характеризуется коротко стриженным затылком и длинными волосами в верхней части головы. Такая стрижка вряд ли подойдет для тех, кто особо не заморачивается над своим внешним видом, ведь такая стрижка требует хоть минимального ухода. Однако, это того стоит! Девушки точно не оставят вас без внимания.
Фото: Instagram
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22:18 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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