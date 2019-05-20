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Среда, 22.05.2019
Маникюр 2019: дизайн бархатный песок для ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: дизайн бархатный песок для ногтей (Фото)

Его небеспочвенно можно назвать настоящим женский любимчиком. От уникальной поверхности ногтей веет благородностью. Огромное количество вариантов грациозного дизайна. Бархатный маникюр подойдет для монохромного покрытия или придаст лоска уникальным узорам или элементам сложной композиции. Добиться эффекта можно несколькими способами.Маникюр бархатный песок можно выполнить с помощью акриловой пудры, которая используется для наращивания ногтей. Она немного мельче по своей структуре, чем песок, и на ногтях образует немного другую шершавую поверхность. С ней эффект получается бархатистее. Она прилипает даже на тончайшие линии и штрихи.
Фото: modnail.ru
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13:43 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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