Маникюр 2019: летние флористические мотивы (Фото)

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Больше всего женщинами полюбились розы, ромашки, ирисы, орхидеи и подсолнухи украшающие их ноготки. Моден минимализм: маленькие бутончики роз или миниатюрные ромашки. Дизайн такого маникюра выглядит нежно и красиво. Если нет времени на акварельные картины, красоту на ногти можно приклеить. В этом году очень модные на купальниках, платьях, юбках ярко зеленые листья на белом фоне. Сочный зеленый принт на ногтях будет тоже кстати.
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