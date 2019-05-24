Маникюр 2019: летние флористические мотивы (Фото)

Больше всего женщинами полюбились розы, ромашки, ирисы, орхидеи и подсолнухи украшающие их ноготки. Моден минимализм: маленькие бутончики роз или миниатюрные ромашки. Дизайн такого маникюра выглядит нежно и красиво. Если нет времени на акварельные картины, красоту на ногти можно приклеить. В этом году очень модные на купальниках, платьях, юбках ярко зеленые листья на белом фоне. Сочный зеленый принт на ногтях будет тоже кстати.