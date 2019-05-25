Маникюр 2019: лучшие идеи офисного нейларта

Каждая бизнес-леди должна следить за своим внешним видом и маникюр не исключение! Если вы уже устали от банального французского маникюра и вам хочется что-то новенькое и интересненькое, то эта подборка вам поможет. Самое важное - это отдавать предпочтение телесным оттенкам. Даже если хочется добавить немного цвета, то выбирайте оттенки в одной цветовой палитре, тогда ваши ногти будут не только эффектными, но и будут идеально подходить под ваш деловой стиль.