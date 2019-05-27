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Прически 2019: модные варианты стрижек боб и боб-каре (Фото)
Есть прически, которые будут востребованы во все времена, и стрижка боб – яркое тому подтверждение. Уникальность и универсальность этой прически заключается в том, что она подходит для всех типов волос, и отлично смотрится как с ровными, так и с волнистыми локонами. В новом сезоне предлагаются разнообразные образы и модели боб каре.
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