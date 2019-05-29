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Лунный календарь на Июнь 2019 года

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Лунный календарь на Июнь 2019 года
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы преуспеть и избежать проблем и невзгод.

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на июнь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

  • 1 июня – Убывающая Луна.
  • 2 июня – новый месяц.
  • 4 июня – растущая Луна.
  • 17 июня – полнолуние.

1 июня (суббота) – в этот день лучше избежать стрижки, ведь вы можете лишиться энергии и потеряете силы.

2 июня (воскресенье) – удачный день для стрижки волос, волосы будут отрастать быстро и долгое время будет оставаться здоровыми.

3 июня (понедельник) – стрижка в этот день поможет вам решить личные вопросы, которые вас беспокоят. Смена имиджа придаст вам новых сил для дальнейших планов и работы.

4 июня (вторник) - замечательный день для стрижки волос. После посещения парикмахера улучшится ваше здоровье, а вы будете излучать свежесть и бодрость.

5 июня (среда) – стрижка в этот день раскроет ваши скрытые таланты и позволит наладить отношения с руководством.

6 июня (четверг) – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можете привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

7 июня (пятница) – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.

8 июня (суббота) – благополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру даст вам вдохновение и силы многих дел.

9 июня (воскресенье) – если подстричь волосы в этот день, то в вашу жизнь придет финансовое богатство и материальная стабильность.

10 июня (понедельник) – чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды, категорически запрещается стричься.

11 июня (вторник) – стричь волосы не желательно, ведь они будут непослушными и ломкими.

12 июня (среда) – стрижка привлечет успех в глазах близких людей и коллег. Она будет способствовать усилению личного обаяния.

13 июня (четверг) – откажитесь от похода к парикмахеру, ведь вполне возможно, что через некоторое время вы потеряете свою уверенность.

14 июня (пятница) – чтобы укрепить свои слабые волосы, рекомендуется делать с ними разнообразные манипуляции.

15 июня (суббота) – благополучный день для стрижки волос. Вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

16 июня – воскресенье) - хороший день для смены имиджа. Вероятно, с новой прической вы привлечете в свою жизнь вторую половинку.

17 июня (понедельник) – если подстричь волосы в этот день, то, вероятно, снизится ваша активность и энергичность.

18 июня (вторник) – этот день нейтрален для смены имиджа, ведь не несет собой ни плохого влияния, ни хорошего.

19 июня (среда) – неудачный день для стрижки, ведь после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

20 июня (четверг) – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не случится.

21 июня (пятница) – стрижка плоха тем, что помешает осуществить задуманное.

22 июня (суббота) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, стоит отложить поход к парикмахеру на будущее.

23 июня (воскресенье) – не стригите волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь болезнь.

24 июня (понедельник) – изменения прически способствует интересным событиям в вашей жизни.

25 июня (вторник) – стрижка убережет от неприятностей и сохранит хорошее настроение.

26 июня (среда) – лучше воздержаться от посещений к парикмахеру, ведь стрижка может привести к страхам, которых не было раньше.

27 июня (четверг) – сегодня не стоит стричь волосы. Лучше займитесь их оздоровлением.

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28 июня (пятница) - в этот день не стоит стричь волосы, ведь стрижка окажет на вас плохое влияние.

29 июня (суббота) – если в этот день подстричься, то в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.

30 июня (воскресенье) – стоит отказаться от стрижки, ведь она впоследствии может повлиять на повреждение сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

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