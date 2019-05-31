Самые свежие тренды лета 2019: какую сумку лучше всего выбрать

Новости шоу бизнеса: Предлагаем вам самые стильные модели сумок, которые будут актуальными этим летом.

От огромных дутышей до крошечных сундучков – этой весной тренды на сумки доставят тебе огромное удовольствие.

А теперь поговорим о главных моделях сумок, которые будут мега популярны в новом сезоне.

Микро-сумка

Микро-сумки пришли на смену маленьким рюкзачкам. Конечно, их сложно назвать полноценными, но самое необходимое для ежедневной прогулки в нее все же поместится. Мобильный телефон, зеркальце и помада – что еще нужно современной девушке. Особенно стильно она будет смотреться с высокими джинсами и с белой футболкой или с маленьким летним платьицем.

Сумка-бочонок

Тренд, который уже несколько сезонов не сдает позиции. Стилисты рекомендуют остановить свой выбор на нейтральных цветах, которые подойдут абсолютно к любому образу. Особенно красиво сумки-бочонки будут смотреться с монохромными образами.

Сумка-пуф

Этот тренд совсем недавно появился на подиумах и уже успел завоевать сердца всех модниц мира. Сумка-пуф – это альтернатива практичному шопперу. В нее запросто поместится небольшой ноутбук, папка с документами и даже модный журнал. Эта модель для тех, кто любит, что бы все необходимое было под рукой. Выбирай яркие сочные цвета и тогда твой образ будет незабываемым.

Сумка-сундук

Несмотря на жесткие формы и четкие линии, сумки-сундуки лучше всего смотрятся с женственными платьями и элегантной обувью. В новых коллекциях Versace, Louis Vuitton, Balmain и Oscar De La Renta они напоминают произведения искусств.

Нестандартные материалы

Дизайнеры модных аксессуаров постоянно в поиске, поэтому экспериментируют с разными материалами для сумок. Шелковые мешки, велюровые пуфы или пластиковые коробочки – все это займет достойное место в твоем гардеробе. К тому же такая сумка может стать изюменкой любого образа.