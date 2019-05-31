Самые свежие тренды лета 2019: какую сумку лучше всего выбрать

От огромных дутышей до крошечных сундучков – этой весной тренды на сумки доставят тебе огромное удовольствие.
А теперь поговорим о главных моделях сумок, которые будут мега популярны в новом сезоне.
Микро-сумка
Микро-сумки пришли на смену маленьким рюкзачкам. Конечно, их сложно назвать полноценными, но самое необходимое для ежедневной прогулки в нее все же поместится. Мобильный телефон, зеркальце и помада – что еще нужно современной девушке. Особенно стильно она будет смотреться с высокими джинсами и с белой футболкой или с маленьким летним платьицем.
Сумка-бочонок
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THERE’S ALWAYS A CHOICE. MAKE YOURS. The #BALMAINROMEO bag is now available on BALMAIN.COM. #BALMAINFW19
Тренд, который уже несколько сезонов не сдает позиции. Стилисты рекомендуют остановить свой выбор на нейтральных цветах, которые подойдут абсолютно к любому образу. Особенно красиво сумки-бочонки будут смотреться с монохромными образами.
Сумка-пуф
Этот тренд совсем недавно появился на подиумах и уже успел завоевать сердца всех модниц мира. Сумка-пуф – это альтернатива практичному шопперу. В нее запросто поместится небольшой ноутбук, папка с документами и даже модный журнал. Эта модель для тех, кто любит, что бы все необходимое было под рукой. Выбирай яркие сочные цвета и тогда твой образ будет незабываемым.
Сумка-сундук
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Wishing the happiest birthday to our Co-creative Director, @tokibunbun!
Несмотря на жесткие формы и четкие линии, сумки-сундуки лучше всего смотрятся с женственными платьями и элегантной обувью. В новых коллекциях Versace, Louis Vuitton, Balmain и Oscar De La Renta они напоминают произведения искусств.
Нестандартные материалы
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BREAK THE ICE The #BALMAINSS19 plexiglas Bbox bag featured in @interview_de shot by @image_group_.
Дизайнеры модных аксессуаров постоянно в поиске, поэтому экспериментируют с разными материалами для сумок. Шелковые мешки, велюровые пуфы или пластиковые коробочки – все это займет достойное место в твоем гардеробе. К тому же такая сумка может стать изюменкой любого образа.