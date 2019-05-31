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Самые свежие тренды лета 2019: какую сумку лучше всего выбрать

Самые свежие тренды лета 2019: какую сумку лучше всего выбрать
17:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Предлагаем вам самые стильные модели сумок, которые будут актуальными этим летом.

От огромных дутышей до крошечных сундучков – этой весной тренды на сумки доставят тебе огромное удовольствие.

А теперь поговорим о главных моделях сумок, которые будут мега популярны в новом сезоне.

Микро-сумка

Микро-сумки пришли на смену маленьким рюкзачкам. Конечно, их сложно назвать полноценными, но самое необходимое для ежедневной прогулки в нее все же поместится. Мобильный телефон, зеркальце и помада – что еще нужно современной девушке. Особенно стильно она будет смотреться с высокими джинсами и с белой футболкой или с маленьким летним платьицем.

Сумка-бочонок

 
 
 
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THERE’S ALWAYS A CHOICE. MAKE YOURS. The #BALMAINROMEO bag is now available on BALMAIN.COM. #BALMAINFW19

Публикация от BALMAIN (@balmain)

Тренд, который уже несколько сезонов не сдает позиции. Стилисты рекомендуют остановить свой выбор на нейтральных цветах, которые подойдут абсолютно к любому образу. Особенно красиво сумки-бочонки будут смотреться с монохромными образами.

Сумка-пуф

 
 
 
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Behind the scenes of the #VersaceSS19 campaign: @irinashayk completes her look with a yellow #VersaceIcon satchel bag crafted from quilted nappa leather. Available now at the link in bio.

Публикация от Versace (@versace)

Этот тренд совсем недавно появился на подиумах и уже успел завоевать сердца всех модниц мира. Сумка-пуф – это альтернатива практичному шопперу. В нее запросто поместится небольшой ноутбук, папка с документами и даже модный журнал. Эта модель для тех, кто любит, что бы все необходимое было под рукой. Выбирай яркие сочные цвета и тогда твой образ будет незабываемым.

Сумка-сундук

 
 
 
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Wishing the happiest birthday to our Co-creative Director, @tokibunbun!

Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Несмотря на жесткие формы и четкие линии, сумки-сундуки лучше всего смотрятся с женственными платьями и элегантной обувью. В новых коллекциях Versace, Louis Vuitton, Balmain и Oscar De La Renta они напоминают произведения искусств.

Нестандартные материалы

 
 
 
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BREAK THE ICE The #BALMAINSS19 plexiglas Bbox bag featured in @interview_de shot by @image_group_.

Публикация от BALMAIN (@balmain)

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Дизайнеры модных аксессуаров постоянно в поиске, поэтому экспериментируют с разными материалами для сумок. Шелковые мешки, велюровые пуфы или пластиковые коробочки – все это займет достойное место в твоем гардеробе. К тому же такая сумка может стать изюменкой любого образа.

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