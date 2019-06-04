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Вторник, 04.06.2019
Мода 2019: летний монохромный образ в белом цвете
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Мода 2019: летний монохромный образ в белом цвете

Монохром - это использование одного цвета в одном луке. Сочетать такие вещи нетрудно, с этим могут справиться и начинающие модницы. А белый цвет - это базовый цвет, который никто не должен игнорировать. Советуем вам использовать легкие и натуральные ткани, чтобы ваша кожа могла дышать в такую жаркую погоду. Вам стоит обратить свое внимание на этот тренд, ведь использование и сочетание одного белого цвета даст вам возможность выглядеть на миллион.
Фото: pixabay.com
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