Мода 2019: летний монохромный образ в белом цвете Монохром - это использование одного цвета в одном луке. Сочетать такие вещи нетрудно, с этим могут справиться и начинающие модницы. А белый цвет - это базовый цвет, который никто не должен игнорировать. Советуем вам использовать легкие и натуральные ткани, чтобы ваша кожа могла дышать в такую жаркую погоду. Вам стоит обратить свое внимание на этот тренд, ведь использование и сочетание одного белого цвета даст вам возможность выглядеть на миллион.