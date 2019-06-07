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Пятница, 07.06.2019
Маникюр 2019: яркие идеи нейларта в оранжевых оттенках
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Маникюр 2019: яркие идеи нейларта в оранжевых оттенках

Лето для многих ассоциируется с пляжем, мороженным, яркой одеждой и незабываемыми событиями. Как правило, яркие и сочные цвета хочется носить не снимая. Сегодня мы предлагаем вам идеи интересного и нескучного нейларта, выполнен в оранжевых оттенках. Насыщенный оранжевый, персиковый, мандариновый, тыквенный, абрикососый - не стоит бояться и игнорировать эти эффектные цвета. В следующий раз попробуйте сделать себе такой маникюр и вы в миг поймете, что это того стоило.
Фото: pixabay.com
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