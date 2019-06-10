Прически 2019: лучшие мужские стрижки средней длины (Фото)

Прическа один из важнейших элементов внешнего вида человека. Как и мода в целом, прически динамически развиваются и меняются год от года. Следить за всеми этими изменениями может быть достаточно тяжело и утомительно. Именно поэтому был создан обзор, который поможет узнать, что именно сейчас в моде, а что уже успело из нее выйти.