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Понедельник, 10.06.2019
Прически 2019: лучшие мужские стрижки средней длины (Фото)
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Прически 2019: лучшие мужские стрижки средней длины (Фото)

Прическа один из важнейших элементов внешнего вида человека. Как и мода в целом, прически динамически развиваются и меняются год от года. Следить за всеми этими изменениями может быть достаточно тяжело и утомительно. Именно поэтому был создан обзор, который поможет узнать, что именно сейчас в моде, а что уже успело из нее выйти.
Фото: pixabay.com
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