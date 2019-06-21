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Пятница, 21.06.2019
Прически 2019: свежие идеи модной стрижки каре (Фото)
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Прически 2019: свежие идеи модной стрижки каре (Фото)

Стрижка каре по праву считается классикой. Она была популярна в Древнем Египте у богатых людей и правителей. Однако настоящее народное признание пришло к каре после из-за Коко Шанель. Законодательница моды того времени решила, что на ее показе модели выйдут именно с такой стрижкой. Ее идеи поддержал известный стилист и автор методик парикмахерского искусства – Видал Сассун. Он ввел моду на каре, объясняя это желанием упростить жизнь женщинам. До середины 60-х годов прошлого столетия дамы носили длинные волосы и теряли массу времени и денег на укладки. Видал Сассун показал, что стрижка может быть короткой, но элегантной и максимально удобной.
Фото: pixabay
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