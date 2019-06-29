Скандальные парфюмы, которые сделали шумиху в рекламной сфере Парфюм - прекрасный способ подчеркнуть свой образ, выделиться из толпы, быть ярче. Однажды экс-президент бренда Диор Морис Роджер сказал, что он понимает и поддерживает тех парфюмеров, которые идут на различные уловки и маркетинговые ходы, чтобы привлечь внимание к благородному и невероятному запаху. Но порой маркетологи явно перегибали палку, и рекламные компании парфюма становились не просто событием, а настоящим скандалом.