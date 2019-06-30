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Воскресенье, 30.06.2019
Прически 2019: стильные идеи мужской стрижки канадки (Фото)
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Прически 2019: стильные идеи мужской стрижки канадки (Фото)

Суть стрижки канадки заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче. Такая прическа не имеет возрастных ограничений, канадка подходит практически всем. Современные стилисты стрижку канадка немного видоизменяют, делая ее более интересной и модной.
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Мода, Прическа, Стрижка, Мужская стрижка, Канадка.
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