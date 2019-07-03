Осень-зима 2019: лучшие образы показа от кутюр дома Dior (Фото) Отличительной чертой нового показа стало обилие нарядов в черном цвете, любовью к которому был известен мсье Диор, заявивший однажды: «Черный – самый элегантный из цветов, я мог бы написать целую книгу о черном». Впрочем, изредка модели дефилировали в нарядах других цветов, однако все они были в темной гамме. Так, например, были продемонстрированы образы красного, зеленого, синего, серого и грязно-бежевого цвета. Единственной светлой ноткой был вполне скромный наряд в белом цвете. Интересным фактом стало упоминания работ легендарного архитектора. Ну, обо всем по порядку.