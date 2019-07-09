Педикюр 2019: нежные розовые ноготочки (Фото)

Розовый цвет символизирует любовь, романтичность, доброту, открытость. В психологии его считают самым пассивным, так как он способен снижать внешнюю и внутреннюю агрессию. Розовый цвет стилисты считают сложным, так как подобрать правильное сочетание может стать довольно тяжелой задачей. Сочетание розового с белым – считается по праву гениальным и до смешного простым. Розовый педикюр с белым лаком у молодых девушек смотрится очень нежно, а вот дамам в возрасте стоит дополнить его стразами.