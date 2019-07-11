Мода 2019: ТОП-10 известных шляпных брендов для мужчин (Фото) Шляпы когда-то были частью повседневного гардероба и украшали головы аристократии и рабочего класса в равной степени. Современная мода одержима всеми деталями из девяностых, поэтому в уличной культуре переживают новую волну популярности бейсболки и панамы. Если же вы предпочитаете более изысканный и современный городской стиль, десять брендов, перечисленных ниже, могут предложить то, что вам нужно.