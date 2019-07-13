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Суббота, 13.07.2019
Маникюр 2019: стильный деловой дизайн для офиса (Фото)
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Маникюр 2019: стильный деловой дизайн для офиса (Фото)

Для многих профессий деловой маникюр - необходимость, а в некоторых случаях еще и вопрос безопасности. Женщины, которым в силу разных обстоятельств останавливают свой выбор на деловом стиле маникюра - составляют огромную аудиторию. Они очень занятые, но быть в тренде для них не пустой звук, а модный маникюр не менее важен, чем стильный деловой наряд. Мы подготовили для вас обзор актуальных направлений делового нейл-арта в 2019 году.
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