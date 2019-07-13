Маникюр 2019: стильный деловой дизайн для офиса (Фото) Для многих профессий деловой маникюр - необходимость, а в некоторых случаях еще и вопрос безопасности. Женщины, которым в силу разных обстоятельств останавливают свой выбор на деловом стиле маникюра - составляют огромную аудиторию. Они очень занятые, но быть в тренде для них не пустой звук, а модный маникюр не менее важен, чем стильный деловой наряд. Мы подготовили для вас обзор актуальных направлений делового нейл-арта в 2019 году.