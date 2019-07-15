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Понедельник, 15.07.2019
Педикюр 2019: элегантный матовый дизайн (Фото)
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Педикюр 2019: элегантный матовый дизайн (Фото)

Матовый педикюр завоевал сердца многих модниц. Он смотрится благородно и элегантно. Можно сделать матовым только один ноготь, а остальные выделить глянцем или наоборот. Очень красиво смотрится матовый педикюр с добавлением глянцевой прорисовки, к примеру французский педикюр в котором основа матовая, а улыбка глянцевая. Можно также использовать матовый лак как основной и украсить его рисунком или орнаментом.
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Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Матовый педикюр.
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