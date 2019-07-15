Педикюр 2019: элегантный матовый дизайн (Фото)

Матовый педикюр завоевал сердца многих модниц. Он смотрится благородно и элегантно. Можно сделать матовым только один ноготь, а остальные выделить глянцем или наоборот. Очень красиво смотрится матовый педикюр с добавлением глянцевой прорисовки, к примеру французский педикюр в котором основа матовая, а улыбка глянцевая. Можно также использовать матовый лак как основной и украсить его рисунком или орнаментом.