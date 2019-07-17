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Маникюр 2019: стильный нейл-арт с фольгой (Фото)
Для того, чтобы получить монохромные или разноцветные ногти необязательно часами сидеть в салоне. На помощь приходит дизайн ногтей с фольгой. Простой в применении дизайн завоевал сердца миллионов, не отнимет много времени в исполнении, зато придаст ноготкам особый лоск. Фольга добавит уникальности и элегантности в любой женский образ.
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