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Среда, 17.07.2019
Маникюр 2019: стильный нейл-арт с фольгой (Фото)
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Маникюр 2019: стильный нейл-арт с фольгой (Фото)

Для того, чтобы получить монохромные или разноцветные ногти необязательно часами сидеть в салоне. На помощь приходит дизайн ногтей с фольгой. Простой в применении дизайн завоевал сердца миллионов, не отнимет много времени в исполнении, зато придаст ноготкам особый лоск. Фольга добавит уникальности и элегантности в любой женский образ.
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