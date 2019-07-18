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Прически 2019: ультрамодная мужская стрижка квифф (Фото)
Квифф – модная современная прическа, которая включает в себя элементы индейского ирокеза, и так называемой челки Помпадур, или кока. Это стрижка с выбритыми или коротко остриженными висками, длинной челкой и макушкой, которая постепенно укорачивается по направлению к затылку. Такая прическа отлично смотрится на тонких волосах, неприхотлива в уходе и считается любимой стрижкой школьников и студентов.
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