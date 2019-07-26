Скачать
Пятница, 26.07.2019
Прически 2019: мужские дреды и их необычные варианты (Фото)
1 / 51

Прически 2019: мужские дреды и их необычные варианты (Фото)

Дреды заплетают мужчинам еще с давних времен, когда покланялись Богу Джа. Считалось, что когда наступит конец всему живого, Джа затянет всех к себе за несуразные локоны. Дреды можно увидеть у мужчин не только на Карибских островах или в Африке, но и по всему миру. Корни этой прически пошли от индусов-отшельников, когда расчесывать волосы не было возможности. Информация достоверна и мужская прическа с дредами существует столько времени, сколько существует наша планета. Все дело в том, что это естественная форма прически, за которой не ухаживают, не моют и не расчесывают волосы.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мужские стрижки, Дреды, Мужские прически, Стрижки для мужчин, мода 2019, прически 2019, Мужские дреды.
11:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь