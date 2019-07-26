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Прически 2019: мужские дреды и их необычные варианты (Фото)
Дреды заплетают мужчинам еще с давних времен, когда покланялись Богу Джа. Считалось, что когда наступит конец всему живого, Джа затянет всех к себе за несуразные локоны. Дреды можно увидеть у мужчин не только на Карибских островах или в Африке, но и по всему миру. Корни этой прически пошли от индусов-отшельников, когда расчесывать волосы не было возможности. Информация достоверна и мужская прическа с дредами существует столько времени, сколько существует наша планета. Все дело в том, что это естественная форма прически, за которой не ухаживают, не моют и не расчесывают волосы.
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