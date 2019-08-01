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Педикюр 2019: интересные идеи в стиле кошачий глаз (Фото)
Педикюр в стиле кошачий глаз уже не первый сезон держится на пике популярности. Такой педикюр универсален, он подойдет для любого времени года. Педикюр кошачий глаз очень прост в выполнении и не требует особых навыков, достаточно просто провести магнитом и загадочный педикюр кошачий глаз готов. Такой педикюр делает ноготки похожими на драгоценный камень, который переливается на свету разными цветами, приковывая к себе внимание и завораживая своей глубиной.
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