Педикюр 2019: интересные идеи в стиле кошачий глаз (Фото) Педикюр в стиле кошачий глаз уже не первый сезон держится на пике популярности. Такой педикюр универсален, он подойдет для любого времени года. Педикюр кошачий глаз очень прост в выполнении и не требует особых навыков, достаточно просто провести магнитом и загадочный педикюр кошачий глаз готов. Такой педикюр делает ноготки похожими на драгоценный камень, который переливается на свету разными цветами, приковывая к себе внимание и завораживая своей глубиной.