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Маникюр 2019: стильный кружевной дизайн

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Маникюр 2019: стильный кружевной дизайн
10:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Красивые, ухоженные ноготки – это не только забота о себе, но и показатель хорошего вкуса девушки.

  • 1

    Что касается кружевного узора, то он отлично подходит даже коротких ноготков. Такой вариант будет отличным решением для повседневной жизни.

  • 2

    Безусловно, на ногтях средней длины или же длинных, подобный дизайн будет смотреться более эффектно.

  • 3

    Такой вариант будет наиболее подходящим для вечернего выхода или же какого-то мероприятия. В повседневной жизни он может быть не слишком уместным. Но все же многое зависит от цветовой гаммы и интенсивности дизайна. Поэтому обязательно учитывайте эти нюансы.

  • 4

    Отдельно стоит отметить, что кружево – самодостаточный дизайн. Поэтому оно отлично смотрится как в качестве акцента, так и в использовании на всех ноготках.

  • 5

    Ажурный маникюр хорошо сочетается и с другими рисунками. К примеру, цветочным принтом, полоской, горошком. Что касается дополнительного декора, то можно смело использовать стразы, бусины, камифубуки, блестки, а также специальную текстурную пудру. Главное – все должно быть в меру. В противном случае дизайн будет выглядеть нелепо.

  • 6

    Что касается цветовой гаммы, то в случае с кружевным дизайном не существует ограничений.

  • 7

    Такой маникюр отлично смотрится как в темных, так и в светлый оттенках. Но все же чаще всего девушки выбирают последний вариант для свадебного или торжественного мероприятия.

  • 8

    Сам по себе кружевной рисунок смотрится очень нежно. Но в зависимости от оттенка можно задать разный характер дизайну.

  • 9

    Также многое зависит от того, будет такой рисунок на каждом ноготке или только в качестве акцента. Довольно часто кружевом дополняют однотонное покрытие или же конкретный стиль дизайна.

  • 10

    К примеру, французский маникюр – это классика, которая всегда будет актуальной. Она отлично смотрится в любом цветовом решении. Кроме того, хорошо сочетается с ажурным дизайном.

  • 11

    Такой маникюр смотрится очень нежно, женственно и в то же время празднично. Поэтому кружевной френч уже давно стал фаворитом многих невест.

  • 12

    Не менее часто кружево используют в лунном дизайне ноготков. Он смотрится не менее оригинально. Кстати, рисунок в виде кружева может быть на лунке или же на ногтевой пластине. За счет этого можно создать множество самых разных вариантов лунного маникюра.

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