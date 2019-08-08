Маникюр 2019: стильный кружевной дизайн

Что касается кружевного узора, то он отлично подходит даже коротких ноготков. Такой вариант будет отличным решением для повседневной жизни.
Безусловно, на ногтях средней длины или же длинных, подобный дизайн будет смотреться более эффектно.
Такой вариант будет наиболее подходящим для вечернего выхода или же какого-то мероприятия. В повседневной жизни он может быть не слишком уместным. Но все же многое зависит от цветовой гаммы и интенсивности дизайна. Поэтому обязательно учитывайте эти нюансы.
Отдельно стоит отметить, что кружево – самодостаточный дизайн. Поэтому оно отлично смотрится как в качестве акцента, так и в использовании на всех ноготках.
Ажурный маникюр хорошо сочетается и с другими рисунками. К примеру, цветочным принтом, полоской, горошком. Что касается дополнительного декора, то можно смело использовать стразы, бусины, камифубуки, блестки, а также специальную текстурную пудру. Главное – все должно быть в меру. В противном случае дизайн будет выглядеть нелепо.
Что касается цветовой гаммы, то в случае с кружевным дизайном не существует ограничений.
Такой маникюр отлично смотрится как в темных, так и в светлый оттенках. Но все же чаще всего девушки выбирают последний вариант для свадебного или торжественного мероприятия.
Сам по себе кружевной рисунок смотрится очень нежно. Но в зависимости от оттенка можно задать разный характер дизайну.
Также многое зависит от того, будет такой рисунок на каждом ноготке или только в качестве акцента. Довольно часто кружевом дополняют однотонное покрытие или же конкретный стиль дизайна.
К примеру, французский маникюр – это классика, которая всегда будет актуальной. Она отлично смотрится в любом цветовом решении. Кроме того, хорошо сочетается с ажурным дизайном.
Такой маникюр смотрится очень нежно, женственно и в то же время празднично. Поэтому кружевной френч уже давно стал фаворитом многих невест.
Не менее часто кружево используют в лунном дизайне ноготков. Он смотрится не менее оригинально. Кстати, рисунок в виде кружева может быть на лунке или же на ногтевой пластине. За счет этого можно создать множество самых разных вариантов лунного маникюра.