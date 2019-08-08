Маникюр 2019: стильный кружевной дизайн

1 Что касается кружевного узора, то он отлично подходит даже коротких ноготков. Такой вариант будет отличным решением для повседневной жизни.

2 Безусловно, на ногтях средней длины или же длинных, подобный дизайн будет смотреться более эффектно.

3 Такой вариант будет наиболее подходящим для вечернего выхода или же какого-то мероприятия. В повседневной жизни он может быть не слишком уместным. Но все же многое зависит от цветовой гаммы и интенсивности дизайна. Поэтому обязательно учитывайте эти нюансы.

4 Отдельно стоит отметить, что кружево – самодостаточный дизайн. Поэтому оно отлично смотрится как в качестве акцента, так и в использовании на всех ноготках.

5 Ажурный маникюр хорошо сочетается и с другими рисунками. К примеру, цветочным принтом, полоской, горошком. Что касается дополнительного декора, то можно смело использовать стразы, бусины, камифубуки, блестки, а также специальную текстурную пудру. Главное – все должно быть в меру. В противном случае дизайн будет выглядеть нелепо.

6 Что касается цветовой гаммы, то в случае с кружевным дизайном не существует ограничений.

7 Такой маникюр отлично смотрится как в темных, так и в светлый оттенках. Но все же чаще всего девушки выбирают последний вариант для свадебного или торжественного мероприятия.

8 Сам по себе кружевной рисунок смотрится очень нежно. Но в зависимости от оттенка можно задать разный характер дизайну.

9 Также многое зависит от того, будет такой рисунок на каждом ноготке или только в качестве акцента. Довольно часто кружевом дополняют однотонное покрытие или же конкретный стиль дизайна.

10 К примеру, французский маникюр – это классика, которая всегда будет актуальной. Она отлично смотрится в любом цветовом решении. Кроме того, хорошо сочетается с ажурным дизайном.

11 Такой маникюр смотрится очень нежно, женственно и в то же время празднично. Поэтому кружевной френч уже давно стал фаворитом многих невест.