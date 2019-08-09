Педикюр 2019: стильные тренды французского дизайна

1 Педикюр является не менее важным, чем маникюр. Ногти на ногах также должны быть ухожены, особенно это актуально в летний сезон, ведь обычно летом женщины носят открытую обувь, из которой выглядывают пальчики.

2 необходимо красиво и аккуратно украсить ногти, чтобы на них было приятно смотреть. Очень нежным и гармоничным является французский педикюр. Поэтому важно знать, как его сделать на ногах и какие правила при этом необходимо учитывать.

3 Классический френч является очень сдержанным и гармоничным, поэтому он будет прекрасно смотреться как с вечерними лодочками с открытыми пальцами, так и с летними сандалиями и босоножками.

4 Особенностью французского педикюра является то, что он смотрится очень натурально и естественно, создаёт эффект ухоженных ног.

5 Френч представляет собой покрытие всех ноготков одним тоном и подведение краешков ногтей тонкой белой линией. При этом также используются самые разнообразные цвета, особенно это касается летнего времени года.

6 Также особенностью французского педикюра, по сравнению с маникюром является то, что для него совсем не обязательно отращивать ногти на ногах.

7 Существует множество разновидностей френча на ногах. Самым популярным является классический французский педикюр, который предполагает покрытие ногтей в один тон, который может быть персиковым, розовым или естественным бежевым, и подведение кончика ногтя тонкой белой полоской в виде улыбки.

8 французский педикюр также отличается и по форме этой полосочки на пальчиках. Она может быть округлой, изогнутой в форме полумесяца, а может быть и совсем прямой. Всё это зависит от формы ваших ногтей.