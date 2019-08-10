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Маникюр 2019: лимонные тренды летнего дизайна

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Маникюр 2019: лимонные тренды летнего дизайна
09:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр в лимонном цвете может быть разный по текстуре и разных оттенков.

  • 1

    Когда хочется чего-то свежего привнести в дизайн ноготков, но дресс-код не предусматривает наличие ярких оттенков в одежде и дизайне ногтей, то на помощь приходит лимонный маникюр.

  • 2

    Оттенок является в один момент сочным и приглушенным, благодаря тому, что отличается от яркого желтого на несколько тонов.

  • 3

    Выразительный дизайн прекрасно сочетается с джинсами или строгой юбкой-карандаш.

  • 4

    Лимонный оттенок в этом ряду оказывается редко, а ведь он может стать той самой деталью, которая добавит образу свежести и легкости.

  • 5

    Чтобы не давать шансов осенней хандре, используйте «солнечные» оттенки. И время от времени экспериментируйте с нейл-артом.

  • 6

    Лимоны на ногтях могут присутствовать в самых разных видах — с листьями и без, целые и дольками, в компании с себе подобными и другими фруктами.

  • 7

    Лучше избегать «нагромождения» деталей. Допустимо изобразить маленькие лимоны на паре ногтей — мило и женственно.

  • 8

    Наиболее сдержанный и при этом стильный вариант — однотонный маникюр лимонного цвета. Может показаться, что это слишком простое бьюти-решение, однако у него есть свои преимущества.

  • 9

    Так как лимонный — это светлый оттенок, с молочно-белой «подложкой», то он визуально укрупнит ногтевую пластину.

  • 10

    В то же время лимоны легко сделать частью лаконичного нейл-арта — например, использовать лимонные дольки как рисунки на лунках ногтей. Или украсить ими кончики, получится необычный вариант френча.

  • 11

    Один из вариантов дизайна, который гармонично выглядит даже на коротких ногтях, — рисунки на прозрачном фоне. Можно изобразить дольки или пару лимонов с листьями и веточкой на бесцветной базе и «закрепить» нейл-арт финишным покрытием.

  • 12

    При оформлении ногтей необязательно расписывать узорами и рисунками все ногти.

  • 13

    Яркий и оригинальный вариант дизайна ногтей получат те, кто выберет френч с широкой цветной полоской на кончиках (такие оттенки, как сиреневый, яблочно-зеленый, «клубника со сливками» создадут в паре с желтым мягкий контраст), а потом дополнит его рисунками лимонов.

  • 14

    Желтый — и пастельный, и более интенсивный — способен перетянуть на себя внимание, даже если рядом будут другие яркие оттенки.

  • 15

    Яркий и очаровательный лимонный маникюр полностью раскрывается в теплое время года.

  • 16

    Лимонные тона пробуждают положительные эмоции и поднимают настроение, избавляя от тревожных мыслей.

  • 17

    Такой дизайн выбирают доброжелательные люди с позитивным мышлением.

  • 18

    Этот цвет ассоциируется с сочными фруктами и ярким солнцем, за счет чего он идеально подходит для оформления летнего маникюра.

  • 19

    В сфере нейл-арта тон используют как для монохромного покрытия, так и для оформления разнообразных техник и декора с рисунком.

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