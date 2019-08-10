Маникюр 2019: лимонные тренды летнего дизайна

1 Когда хочется чего-то свежего привнести в дизайн ноготков, но дресс-код не предусматривает наличие ярких оттенков в одежде и дизайне ногтей, то на помощь приходит лимонный маникюр.

2 Оттенок является в один момент сочным и приглушенным, благодаря тому, что отличается от яркого желтого на несколько тонов.

3 Выразительный дизайн прекрасно сочетается с джинсами или строгой юбкой-карандаш.

4 Лимонный оттенок в этом ряду оказывается редко, а ведь он может стать той самой деталью, которая добавит образу свежести и легкости.

5 Чтобы не давать шансов осенней хандре, используйте «солнечные» оттенки. И время от времени экспериментируйте с нейл-артом.

6 Лимоны на ногтях могут присутствовать в самых разных видах — с листьями и без, целые и дольками, в компании с себе подобными и другими фруктами.

7 Лучше избегать «нагромождения» деталей. Допустимо изобразить маленькие лимоны на паре ногтей — мило и женственно.

8 Наиболее сдержанный и при этом стильный вариант — однотонный маникюр лимонного цвета. Может показаться, что это слишком простое бьюти-решение, однако у него есть свои преимущества.

9 Так как лимонный — это светлый оттенок, с молочно-белой «подложкой», то он визуально укрупнит ногтевую пластину.

10 В то же время лимоны легко сделать частью лаконичного нейл-арта — например, использовать лимонные дольки как рисунки на лунках ногтей. Или украсить ими кончики, получится необычный вариант френча.

11 Один из вариантов дизайна, который гармонично выглядит даже на коротких ногтях, — рисунки на прозрачном фоне. Можно изобразить дольки или пару лимонов с листьями и веточкой на бесцветной базе и «закрепить» нейл-арт финишным покрытием.

12 При оформлении ногтей необязательно расписывать узорами и рисунками все ногти.

13 Яркий и оригинальный вариант дизайна ногтей получат те, кто выберет френч с широкой цветной полоской на кончиках (такие оттенки, как сиреневый, яблочно-зеленый, «клубника со сливками» создадут в паре с желтым мягкий контраст), а потом дополнит его рисунками лимонов.

14 Желтый — и пастельный, и более интенсивный — способен перетянуть на себя внимание, даже если рядом будут другие яркие оттенки.

15 Яркий и очаровательный лимонный маникюр полностью раскрывается в теплое время года.

16 Лимонные тона пробуждают положительные эмоции и поднимают настроение, избавляя от тревожных мыслей.

17 Такой дизайн выбирают доброжелательные люди с позитивным мышлением.

18 Этот цвет ассоциируется с сочными фруктами и ярким солнцем, за счет чего он идеально подходит для оформления летнего маникюра.