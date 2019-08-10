Маникюр 2019: лимонные тренды летнего дизайна

Когда хочется чего-то свежего привнести в дизайн ноготков, но дресс-код не предусматривает наличие ярких оттенков в одежде и дизайне ногтей, то на помощь приходит лимонный маникюр.
Оттенок является в один момент сочным и приглушенным, благодаря тому, что отличается от яркого желтого на несколько тонов.
Выразительный дизайн прекрасно сочетается с джинсами или строгой юбкой-карандаш.
Лимонный оттенок в этом ряду оказывается редко, а ведь он может стать той самой деталью, которая добавит образу свежести и легкости.
Чтобы не давать шансов осенней хандре, используйте «солнечные» оттенки. И время от времени экспериментируйте с нейл-артом.
Лимоны на ногтях могут присутствовать в самых разных видах — с листьями и без, целые и дольками, в компании с себе подобными и другими фруктами.
Лучше избегать «нагромождения» деталей. Допустимо изобразить маленькие лимоны на паре ногтей — мило и женственно.
Наиболее сдержанный и при этом стильный вариант — однотонный маникюр лимонного цвета. Может показаться, что это слишком простое бьюти-решение, однако у него есть свои преимущества.
Так как лимонный — это светлый оттенок, с молочно-белой «подложкой», то он визуально укрупнит ногтевую пластину.
В то же время лимоны легко сделать частью лаконичного нейл-арта — например, использовать лимонные дольки как рисунки на лунках ногтей. Или украсить ими кончики, получится необычный вариант френча.
Один из вариантов дизайна, который гармонично выглядит даже на коротких ногтях, — рисунки на прозрачном фоне. Можно изобразить дольки или пару лимонов с листьями и веточкой на бесцветной базе и «закрепить» нейл-арт финишным покрытием.
При оформлении ногтей необязательно расписывать узорами и рисунками все ногти.
Яркий и оригинальный вариант дизайна ногтей получат те, кто выберет френч с широкой цветной полоской на кончиках (такие оттенки, как сиреневый, яблочно-зеленый, «клубника со сливками» создадут в паре с желтым мягкий контраст), а потом дополнит его рисунками лимонов.
Желтый — и пастельный, и более интенсивный — способен перетянуть на себя внимание, даже если рядом будут другие яркие оттенки.
Яркий и очаровательный лимонный маникюр полностью раскрывается в теплое время года.
Лимонные тона пробуждают положительные эмоции и поднимают настроение, избавляя от тревожных мыслей.
Такой дизайн выбирают доброжелательные люди с позитивным мышлением.
Этот цвет ассоциируется с сочными фруктами и ярким солнцем, за счет чего он идеально подходит для оформления летнего маникюра.
В сфере нейл-арта тон используют как для монохромного покрытия, так и для оформления разнообразных техник и декора с рисунком.