Педикюр 2019: элегантный белый дизайн

1 В современном мире при активной жизненной позиции для создания своего образа женщине требуется практичность и универсальность. Данная тенденция относится ко всему внешнему виду, в том числе к дизайну ногтей на милых женских ножках.

2 Белоснежный цвет в педикюре модницами используется нечасто.

3 Всегда считалось, что белый цвет – свадебный дизайн покрытия. Это ошибочное мнение, белый цвет выглядит аккуратно, женственно и модно, его необходимо привносить в повседневную жизнь.

4 Все светлые и пастельные цвета, в том числе и белый, относятся к нюдовым.

5 Он будет очень актуален и в рабочей обстановке офиса, и на прогулке, и при посещении пляжа.

6 С белым покрытием ногтей в любой обстановке ваш образ будет безупречен и прекрасен.

7 Белоснежный гель сможет стать основой под любой пастельный или яркий тон и позволит вам и вашему мастеру педикюра проявить свою фантазию.

8 белый цвет хорошо смотрится только на ухоженных ногтях, имеющих ровную форму, если на ногтевых пластинках имеются неровности или другие изъяны, то следует отказаться от белого педикюра.

9 Педикюр френч в белом цвете, выделяющий белой контрастной полоской край ногтевой пластины, никогда не выйдет из моды и всегда будет в тренде.

10 Моден и актуален лунный педикюр в белом цвете, принцип формирования которого заключается в том, что контрастным цветом, камешками или стразами полумесяцем выделяются лунки и кутикулы, основой такого покрытия является белый цвет.

11 Прекрасно смотрится педикюр, объединяющий в себе дуэт белого цвета и блестящих камушков.

12 Рисунок в виде нежной веточки или цветка, изображенный на белом покрытии ноготков, прекрасно впишется в романтическую натуру вашего образа.

13 Следует обратить внимание на педикюр с различными геометрическими изображениями, который, как и черно-белое покрытие относится к классике жанра.