Педикюр 2019: элегантный белый дизайн

В современном мире при активной жизненной позиции для создания своего образа женщине требуется практичность и универсальность. Данная тенденция относится ко всему внешнему виду, в том числе к дизайну ногтей на милых женских ножках.
Белоснежный цвет в педикюре модницами используется нечасто.
Всегда считалось, что белый цвет – свадебный дизайн покрытия. Это ошибочное мнение, белый цвет выглядит аккуратно, женственно и модно, его необходимо привносить в повседневную жизнь.
Все светлые и пастельные цвета, в том числе и белый, относятся к нюдовым.
Он будет очень актуален и в рабочей обстановке офиса, и на прогулке, и при посещении пляжа.
С белым покрытием ногтей в любой обстановке ваш образ будет безупречен и прекрасен.
Белоснежный гель сможет стать основой под любой пастельный или яркий тон и позволит вам и вашему мастеру педикюра проявить свою фантазию.
белый цвет хорошо смотрится только на ухоженных ногтях, имеющих ровную форму, если на ногтевых пластинках имеются неровности или другие изъяны, то следует отказаться от белого педикюра.
Педикюр френч в белом цвете, выделяющий белой контрастной полоской край ногтевой пластины, никогда не выйдет из моды и всегда будет в тренде.
Моден и актуален лунный педикюр в белом цвете, принцип формирования которого заключается в том, что контрастным цветом, камешками или стразами полумесяцем выделяются лунки и кутикулы, основой такого покрытия является белый цвет.
Прекрасно смотрится педикюр, объединяющий в себе дуэт белого цвета и блестящих камушков.
Рисунок в виде нежной веточки или цветка, изображенный на белом покрытии ноготков, прекрасно впишется в романтическую натуру вашего образа.
Следует обратить внимание на педикюр с различными геометрическими изображениями, который, как и черно-белое покрытие относится к классике жанра.
Нежные ажурные кружевные завитки на ваших ноготках всегда будут выглядеть очень элегантно. Очень романтично смотрятся светлые узоры на прозрачной основе, в то же время очень актуальна отделка контрастным цветом на белом фоне.