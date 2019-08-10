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Педикюр 2019: элегантный белый дизайн

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Педикюр 2019: элегантный белый дизайн
13:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В современном мире при активной жизненной позиции для создания своего образа женщине требуется практичность и универсальность.

  • 1

    В современном мире при активной жизненной позиции для создания своего образа женщине требуется практичность и универсальность. Данная тенденция относится ко всему внешнему виду, в том числе к дизайну ногтей на милых женских ножках.

  • 2

    Белоснежный цвет в педикюре модницами используется нечасто.

  • 3

    Всегда считалось, что белый цвет – свадебный дизайн покрытия. Это ошибочное мнение, белый цвет выглядит аккуратно, женственно и модно, его необходимо привносить в повседневную жизнь.

  • 4

    Все светлые и пастельные цвета, в том числе и белый, относятся к нюдовым.

  • 5

    Он будет очень актуален и в рабочей обстановке офиса, и на прогулке, и при посещении пляжа.

  • 6

    С белым покрытием ногтей в любой обстановке ваш образ будет безупречен и прекрасен.

  • 7

    Белоснежный гель сможет стать основой под любой пастельный или яркий тон и позволит вам и вашему мастеру педикюра проявить свою фантазию.

  • 8

    белый цвет хорошо смотрится только на ухоженных ногтях, имеющих ровную форму, если на ногтевых пластинках имеются неровности или другие изъяны, то следует отказаться от белого педикюра.

  • 9

    Педикюр френч в белом цвете, выделяющий белой контрастной полоской край ногтевой пластины, никогда не выйдет из моды и всегда будет в тренде.

  • 10

    Моден и актуален лунный педикюр в белом цвете, принцип формирования которого заключается в том, что контрастным цветом, камешками или стразами полумесяцем выделяются лунки и кутикулы, основой такого покрытия является белый цвет.

  • 11

    Прекрасно смотрится педикюр, объединяющий в себе дуэт белого цвета и блестящих камушков.

  • 12

    Рисунок в виде нежной веточки или цветка, изображенный на белом покрытии ноготков, прекрасно впишется в романтическую натуру вашего образа.

  • 13

    Следует обратить внимание на педикюр с различными геометрическими изображениями, который, как и черно-белое покрытие относится к классике жанра.

  • 14

    Нежные ажурные кружевные завитки на ваших ноготках всегда будут выглядеть очень элегантно. Очень романтично смотрятся светлые узоры на прозрачной основе, в то же время очень актуальна отделка контрастным цветом на белом фоне.

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Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Матовый педикюр.
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