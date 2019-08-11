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Маникюр 2019: стильные идеи дизайна ногтей с лунками

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Маникюр 2019: стильные идеи дизайна ногтей с лунками
12:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Оригинальная альтернатива обычному классическому френчу – лунный маникюр.

  • 1

    Наверное, каждая девушка уже знает этот вид маникюра. 

  • 2

    В таком дизайне акцент делается на маленькие аккуратные лунки.

  • 3

    Стильный маникюр вернул в моду Кристиан Диор, когда использовал его на одном из своих показов. После этого все модницы мира покрывают свои ногти необычным дизайном.

  • 4

    Лунки могут быть абсолютно любые, как по цвету, так и по форме.

  • 5

    Чаще всего их вырисовывают более яркими и контрастными оттенками, которые значительно выделяются.

  • 6

    Еще один необычный вариант – это негативное пространство. Лунка остается пустой или маленькая дуга камуфляжного тона повторяет ее.

  • 7

    Традиционная форма – полумесяц.

  • 8

  • 9

  • 10

    Но оригинальные лунки с каждым сезоном перетекают в какие-то новые фигуры и сочетания. Это могу быть стрелы, треугольники или круги с плавными линиями.

  • 11

    Пространство лунок может полностью закрашиваться цветным лаком, заполняться стразами, металлическими вставками или фольгой.

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