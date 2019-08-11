Маникюр 2019: стильные идеи дизайна ногтей с лунками

1 Наверное, каждая девушка уже знает этот вид маникюра.

2 В таком дизайне акцент делается на маленькие аккуратные лунки.

3 Стильный маникюр вернул в моду Кристиан Диор, когда использовал его на одном из своих показов. После этого все модницы мира покрывают свои ногти необычным дизайном.

4 Лунки могут быть абсолютно любые, как по цвету, так и по форме.

5 Чаще всего их вырисовывают более яркими и контрастными оттенками, которые значительно выделяются.

6 Еще один необычный вариант – это негативное пространство. Лунка остается пустой или маленькая дуга камуфляжного тона повторяет ее.

7 Традиционная форма – полумесяц.

8

9

10 Но оригинальные лунки с каждым сезоном перетекают в какие-то новые фигуры и сочетания. Это могу быть стрелы, треугольники или круги с плавными линиями.