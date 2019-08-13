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Педикюр 2019: яркий дизайн с блестками

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Педикюр 2019: яркий дизайн с блестками
12:18 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Несмотря на постоянные изменения в мире моды, педикюр всегда оставался и остается на вершинах трендов.

  • 1

    Начиная с незапамятных времен, люди декорировали свои ногти. Они придавали этому занятию глубокое сакральное значение, считая, что таким образом приближаются к божественным истинам.

  • 2

    Вполне логично, что современные девушки так же уделяют внимание коррекции и украшению маникюра, являющегося нынче визитной карточкой, говорящей о степени ухоженности.

  • 3

    Ранее у женщин были лишь натуральные, природные ингредиенты, такие как мох и хна, дробленые крылышки насекомых и кора деревьев.

  • 4

    Кстати, именно о видах блесток, которые могут украсить ваш педикюр, мы и поговорим подробнее.

  • 5

    Существует множество вариаций применения блесток, так почему бы не начать с самого банального, но одновременно с этим из самого приятного.

  • 6

     

    Наверняка хоть раз опробовав эти методы, вы поймете, что сделать педикюр в домашних условиях может даже новичок.

  • 7

    Вот хотя бы несколько идей оригинального применения блесток в педикюре, которые были заботливо собраны экспертами ProstoNail со всего интернет-пространства.

  • 8

    Превосходность любого образа определяется не только трендовым комплектом одежды, изысканными аксессуарами, но также и немаловажными элементами, такими как прелестный маникюр и модный педикюр.

  • 9

    Современные модницы балуют себя красивым и необычайно интересным педикюром в любой из сезонов, и зима либо осень вовсе не помеха для выбора супермодного педикюра.

  • 10

    И как подобает настоящей леди, шикарный и только модный педикюр должен красоваться на ножках красавиц в любой из периодов года.

  • 11

    Блеск ноготочкам в модном педикюре позволят придать разного типа элементы – глиттер, фольга, шиммер, камушки, кристаллики, бульонки, полоски фольги, камифубуки, втирка и хлопья Юки.

  • 12

    Красивые ноготки на ножках, целиком покрытые блестками, или же милый дизайн педикюра с полосками в виде блесток у вас могут получиться с помощью глиттера, что так широко применяется в нейл-искусстве и модном дизайне педикюра в частности.

  • 13

    Модный педикюр с глиттером можно выполнить с монохромным покрытием, разного рода принтами – геометрия, забавные ушки зайки либо блестящий градиент с помощью глиттера будет очень шикарен.

  • 14

    Разноцветные кружочки конфетти – отличная идея для придания модному педикюру блеска, а образу – игривость и кокетства.

  • 15

    Еще одна модная вариация праздника на ногтях – модный педикюр "битое стекло". Смотрится подобный трендовый дизайн модного педикюра очень легко и непринужденно, если подобрать светлые оттенки покрытия. Более выразительный эффект модного дизайна педикюра будет в темном оттенке педикюра с техникой "битое стекло".

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  • 17

    Мегамодным решением в дизайне педикюра с блестками станет использование оттенков гель-лака в черном цвете, а также интенсивных оттенков сливового, изумрудного, винного, бордового, синего, серого.

    Гамма светлых цветов, главным из которых будет белый, станет востребованной в модном дизайне педикюра с глиттером и блесточками в наступающем сезоне.

  • 18

    Бесспорным хитом среди новинок дизайна модного педикюра станет нюдовый стиль, который всегда можно дополнить на свое усмотрение разными декоративными элементами, как более кричащими, так и спокойными.

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Летний педикюр, Блестки, Стразы, мода 2019, Педикюр 2019, Педикюр на лето, Педикюр со стразами, Педикюр с блестками.
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