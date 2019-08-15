Маникюр 2019: красочный радужный дизайн ногтей

1 Маникюр в радужных цветах отлично сочетается с многими нарядами, радует глаз яркими красками, к тому же он подходит женщинам всех возрастов. Обладая начальными навыками профессионализма в создании маникюра, и при наличии всех необходимых инструментов, вы без труда сможете создать веселый радужный дизайн на ваших ногтях.

2 Радужный маникюр является очень необычным, ведь он не ограничивается семью цветами.

3 Вы можете использовать любые оттенки. Единственное, что не очень приветствуется – активное использование черного цвета, так как он омрачает общую картину, однако, допускается использования черного для каких-либо небольших вставок и вкраплений.

4 Данная разновидность маникюра хоть и кажется простой в своем создании, но некоторые умения все же понадобятся.

5 Помимо классического радужного маникюра, можно сочетать и по два цвета на каждом ногте, для этого важно подобрать тона, дополняющие друг друга.

6 Радужный френч или маникюр с радужной клейкой лентой – настоящий хит сезона. Техника ничем не отличается от создания обычного френча.

7 Для создания маникюра с таким дизайном нужно капнуть несколько капель лака разных цветов в воду и размешать их зубочисткой. После этого полностью обработанный и покрытый базой ноготь погружается в воду, а затем просушивается. Под конец наносится топ, и ноготь еще раз просушивается.

8 Суть подобного дизайна заключается в создании своеобразных цветных клякс на белом фоне. Процесс практически не отличается от предыдущих вариантов, кроме нанесения цвета.

9 Подвид радужного маникюра, который имеет самые разнообразные вариации. Отличие его лишь в использовании нюдовых и нежных оттенков.

10 Целью такого дизайна является красочный маникюр, но без лишней броскости. Он подойдет модницам, которые не очень любят выделяться.

11 Радужный маникюр можно дополнительно украсить некоторыми элегантными элементами.

12 Сам по себе радужный маникюр в большинстве случаев является ярким и броским, однако, некоторым может не хватить этого, поэтому в дополнение к маникюру можно использовать блестки и стразы, они придадут особую ауру и мгновенно выделят обладательницу подобных ногтей из толпы.

13 Радужный маникюр разделяется на множество подвидов, и дает практически полную свободу действий «художнику», ведь каждый сможет нарисовать все, что ему нравится.

14 Независимо от ваших вкусов, вы легко подберете нужный вид радужного дизайна для себя, и он прекрасно дополнит ваш стиль и образ.

15 Такой дизайн не ограничивается строгими правилами. Такой маникюр может быть выполнен в разных техниках.

16 Можно покрыть все ногти рук разными оттенками или сделать одинаковые оттенки на каждой руке.

17 Можно украсить ногти цветными полосками, но, если это кажется для вас слишком простым, тогда воспользуйтесь оригинальной идеей – радужный френч.

18 Весной в 2019 году попробуй использовать одновременно в маникюре несколько ярких и интересных цветов: желтый, красный, оранжевый, зеленый, фиолетовый, синий, голубой.