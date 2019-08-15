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Маникюр 2019: красочный радужный дизайн ногтей

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Маникюр 2019: красочный радужный дизайн ногтей
10:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:При плохом настроении или пасмурной погоде всегда хочется разнообразить день яркими и броскими красками, добавить счастья и радости в повседневную жизнь.

  • 1

    Маникюр в радужных цветах отлично сочетается с многими нарядами, радует глаз яркими красками, к тому же он подходит женщинам всех возрастов.

    Обладая начальными навыками профессионализма в создании маникюра, и при наличии всех необходимых инструментов, вы без труда сможете создать веселый радужный дизайн на ваших ногтях.

  • 2

    Радужный маникюр является очень необычным, ведь он не ограничивается семью цветами.

  • 3

    Вы можете использовать любые оттенки. Единственное, что не очень приветствуется – активное использование черного цвета, так как он омрачает общую картину, однако, допускается использования черного для каких-либо небольших вставок и вкраплений.

  • 4

    Данная разновидность маникюра хоть и кажется простой в своем создании, но некоторые умения все же понадобятся.

  • 5

    Помимо классического радужного маникюра, можно сочетать и по два цвета на каждом ногте, для этого важно подобрать тона, дополняющие друг друга.

  • 6

    Радужный френч или маникюр с радужной клейкой лентой – настоящий хит сезона. Техника ничем не отличается от создания обычного френча.

  • 7

    Для создания маникюра с таким дизайном нужно капнуть несколько капель лака разных цветов в воду и размешать их зубочисткой. После этого полностью обработанный и покрытый базой ноготь погружается в воду, а затем просушивается. Под конец наносится топ, и ноготь еще раз просушивается.

  • 8

    Суть подобного дизайна заключается в создании своеобразных цветных клякс на белом фоне. Процесс практически не отличается от предыдущих вариантов, кроме нанесения цвета.

  • 9

    Подвид радужного маникюра, который имеет самые разнообразные вариации. Отличие его лишь в использовании нюдовых и нежных оттенков.

  • 10

    Целью такого дизайна является красочный маникюр, но без лишней броскости. Он подойдет модницам, которые не очень любят выделяться.

  • 11

    Радужный маникюр можно дополнительно украсить некоторыми элегантными элементами.

  • 12

    Сам по себе радужный маникюр в большинстве случаев является ярким и броским, однако, некоторым может не хватить этого, поэтому в дополнение к маникюру можно использовать блестки и стразы, они придадут особую ауру и мгновенно выделят обладательницу подобных ногтей из толпы.

  • 13

    Радужный маникюр разделяется на множество подвидов, и дает практически полную свободу действий «художнику», ведь каждый сможет нарисовать все, что ему нравится.

  • 14

    Независимо от ваших вкусов, вы легко подберете нужный вид радужного дизайна для себя, и он прекрасно дополнит ваш стиль и образ.

  • 15

    Такой дизайн не ограничивается строгими правилами. Такой маникюр может быть выполнен в разных техниках.

  • 16

    Можно покрыть все ногти рук разными оттенками или сделать одинаковые оттенки на каждой руке.

  • 17

    Можно украсить ногти цветными полосками, но, если это кажется для вас слишком простым, тогда воспользуйтесь оригинальной идеей – радужный френч.

  • 18

    Весной в 2019 году попробуй использовать одновременно в маникюре несколько ярких и интересных цветов: желтый, красный, оранжевый, зеленый, фиолетовый, синий, голубой.

  • 19

    Разноцветный маникюр подойдет под любой образ и стиль и будет выгодно смотреться как на длинных, так и коротких ногтях.

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