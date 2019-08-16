Педикюр 2019: универсальный бежевый дизайн

1 На пике популярности остаются нюдовые цвета. Такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких сезонов.

2 Данный тренд отлично себя зарекомендовал не только в педикюре, но и в маникюре, одежде и макияже.

3 Оттенки, которые подходят под понятие «нюд», обладают характерной мягкостью и нежностью.

4 Бежевый цвет часто называют телесным, за счет максимальной приближенности к натуральному тону кожи.

5 Такой дизайн педикюра уместен и для юной девушки, и для шикарной женщины-красотки в возрасте.

6 Спокойный и сдержанный маникюр в пастельных тонах придаст любому образу утончённость и особенное очарование.

7 Наряду с белым и черным, бежевый цвет стал классическим, а значит, всегда уместным.

8 Чтобы остаться в тренде и привлекать внимание, необязательно выкрашивать ногти на ногах в яркие цвета.

9 Оригинальный подход к использованию нюдового цвета создаст стильный и привлекательный дизайн.

10 Бежевый педикюр подойдет для ряда мероприятий. Он будет идеально смотреться как в рабочем офисе, так и на вечеринке или прогулке.

11 К тому же такое оформление подходит для любого времени года.

12 Палитра бежевых оттенков огромна и многогранна. Блеклые и насыщенные краски, холодные и темные тона – все это в огромном разнообразии.

13 При создании декора можно использовать один или несколько цветов.

14 Данный тон замечательно сочетается с другими цветами и оттенками.

15 Это дает мастерам ногтевого сервиса неограниченный выбор относительно комбинирования красок. Подобрать цвет одежды под такой декор не составит труда.