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Педикюр 2019: универсальный бежевый дизайн

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Педикюр 2019: универсальный бежевый дизайн
14:03 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Он подойдёт к любому образу: как на каждый день, в отпуск на море, так и для офиса деловой женщине или для торжества.

  • 1

    На пике популярности остаются нюдовые цвета. Такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких сезонов.

  • 2

    Данный тренд отлично себя зарекомендовал не только в педикюре, но и в маникюре, одежде и макияже.

  • 3

    Оттенки, которые подходят под понятие «нюд», обладают характерной мягкостью и нежностью.

  • 4

    Бежевый цвет часто называют телесным, за счет максимальной приближенности к натуральному тону кожи.

  • 5

    Такой дизайн педикюра уместен и для юной девушки, и для шикарной женщины-красотки в возрасте.

  • 6

    Спокойный и сдержанный маникюр в пастельных тонах придаст любому образу утончённость и особенное очарование.

  • 7

    Наряду с белым и черным, бежевый цвет стал классическим, а значит, всегда уместным.

  • 8

    Чтобы остаться в тренде и привлекать внимание, необязательно выкрашивать ногти на ногах в яркие цвета.

  • 9

    Оригинальный подход к использованию нюдового цвета создаст стильный и привлекательный дизайн.

  • 10

    Бежевый педикюр подойдет для ряда мероприятий. Он будет идеально смотреться как в рабочем офисе, так и на вечеринке или прогулке.

  • 11

    К тому же такое оформление подходит для любого времени года.

  • 12

    Палитра бежевых оттенков огромна и многогранна. Блеклые и насыщенные краски, холодные и темные тона – все это в огромном разнообразии.

  • 13

    При создании декора можно использовать один или несколько цветов.

  • 14

    Данный тон замечательно сочетается с другими цветами и оттенками.

  • 15

    Это дает мастерам ногтевого сервиса неограниченный выбор относительно комбинирования красок. Подобрать цвет одежды под такой декор не составит труда.

  • 16

    Если вы хотите украсить ногтевую пластину оригинальным рисунком или узором, бежевый идеально подойдет в качестве фона.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус.

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Все по теме:

Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, мода 2019, Педикюр 2019.
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