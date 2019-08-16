Педикюр 2019: универсальный бежевый дизайн

На пике популярности остаются нюдовые цвета. Такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких сезонов.
Данный тренд отлично себя зарекомендовал не только в педикюре, но и в маникюре, одежде и макияже.
Оттенки, которые подходят под понятие «нюд», обладают характерной мягкостью и нежностью.
Бежевый цвет часто называют телесным, за счет максимальной приближенности к натуральному тону кожи.
Такой дизайн педикюра уместен и для юной девушки, и для шикарной женщины-красотки в возрасте.
Спокойный и сдержанный маникюр в пастельных тонах придаст любому образу утончённость и особенное очарование.
Наряду с белым и черным, бежевый цвет стал классическим, а значит, всегда уместным.
Чтобы остаться в тренде и привлекать внимание, необязательно выкрашивать ногти на ногах в яркие цвета.
Оригинальный подход к использованию нюдового цвета создаст стильный и привлекательный дизайн.
Бежевый педикюр подойдет для ряда мероприятий. Он будет идеально смотреться как в рабочем офисе, так и на вечеринке или прогулке.
К тому же такое оформление подходит для любого времени года.
Палитра бежевых оттенков огромна и многогранна. Блеклые и насыщенные краски, холодные и темные тона – все это в огромном разнообразии.
При создании декора можно использовать один или несколько цветов.
Данный тон замечательно сочетается с другими цветами и оттенками.
Это дает мастерам ногтевого сервиса неограниченный выбор относительно комбинирования красок. Подобрать цвет одежды под такой декор не составит труда.
Если вы хотите украсить ногтевую пластину оригинальным рисунком или узором, бежевый идеально подойдет в качестве фона.