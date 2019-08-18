Прически 2019: модные стрижки для мужчин на короткие волосы

Устоявшиеся годами взгляды и желание придерживаться одного стиля в современной моде просто недопустимо.
Известные стилисты утверждают, что вершины модного Олимпа, уже который год занимают простота и элегантность, достигаемые ценой небольших усилий. Все зависит от образа мужчины и варианта стрижки.
В этом году четко прослеживаются определенные различия, благодаря чему на первый план выходит лаконичная индивидуальность. Самое главное правильно подобрать тип стрижки, которая дополнит образ мужчины и сделает его более уверенным.
Неординарные и даже экстравагантные стили причесок в будущем году будут особенно актуальны среди молодых парней. Благодаря неординарному подходу к созданию своего образа они могут успешно выделиться из общей толпы, заявив о своей индивидуальности.
К необычным стрижкам можно отнести выбривание интересных, многогранных рисунков в области затылка и на висках. Но ничем не заменимая классика лаконичных коротких стрижек снова будет в моде, что особенно актуально среди деловых и целеустремленных мужчин. В то время как полное сбривание волос уже не считается востребованным и модным.