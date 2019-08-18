Прически 2019: модные стрижки для мужчин на короткие волосы

1 Устоявшиеся годами взгляды и желание придерживаться одного стиля в современной моде просто недопустимо.

2 Известные стилисты утверждают, что вершины модного Олимпа, уже который год занимают простота и элегантность, достигаемые ценой небольших усилий. Все зависит от образа мужчины и варианта стрижки.

3 В этом году четко прослеживаются определенные различия, благодаря чему на первый план выходит лаконичная индивидуальность. Самое главное правильно подобрать тип стрижки, которая дополнит образ мужчины и сделает его более уверенным.

4 Неординарные и даже экстравагантные стили причесок в будущем году будут особенно актуальны среди молодых парней. Благодаря неординарному подходу к созданию своего образа они могут успешно выделиться из общей толпы, заявив о своей индивидуальности.