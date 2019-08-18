Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки
"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки
Пожар в одесском отеле: одна из пострадавших вышла из больницы
Пожар в одесском отеле: одна из пострадавших вышла из больницы
Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)
Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем

Прически 2019: модные стрижки для мужчин на короткие волосы

Смотрите фото (6)
Прически 2019: модные стрижки для мужчин на короткие волосы
18:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В современном мире хорошая и ухоженная прическа – это далеко не прихоть, а неотъемлемый атрибут образа для уверенного в себе, успешного человека.

  • 1

    Устоявшиеся годами взгляды и желание придерживаться одного стиля в современной моде просто недопустимо.

  • 2

    Известные стилисты утверждают, что вершины модного Олимпа, уже который год занимают простота и элегантность, достигаемые ценой небольших усилий. Все зависит от образа мужчины и варианта стрижки.

  • 3

    В этом году четко прослеживаются определенные различия, благодаря чему на первый план выходит лаконичная индивидуальность. Самое главное правильно подобрать тип стрижки, которая дополнит образ мужчины и сделает его более уверенным.

  • 4

    Неординарные и даже экстравагантные стили причесок в будущем году будут особенно актуальны среди молодых парней. Благодаря неординарному подходу к созданию своего образа они могут успешно выделиться из общей толпы, заявив о своей индивидуальности.

  • 5

    К необычным стрижкам можно отнести выбривание интересных, многогранных рисунков в области затылка и на висках. Но ничем не заменимая классика лаконичных коротких стрижек снова будет в моде, что особенно актуально среди деловых и целеустремленных мужчин. В то время как полное сбривание волос уже не считается востребованным и модным.

Прически 2019: молодежная мужская стрижка на сезон лето-осень (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Мужские стрижки, Мужские прически, Прически для мужчин, прически 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
03 США обнародовали первый отчет разведки о катастрофе на ЧАЭС
04 Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС
В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды &quot;Бойцовского клуба&quot;
Эдварду Нортону - 50: интересные факты из жизни звезды "Бойцовского клуба"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь