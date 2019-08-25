Маникюр 2019: оригинальный и яркий дизайн с губами

Особенности маникюра с губами
Изображение губ на ногтях - достаточно смелый выбор, который понравится далеко не каждой девушке. Поэтому дополнительный декор может сделать его слишком ярким, насыщенным. Тем не менее, он уместен, но только в небольшом количестве.
Маникюр с губами: актуальная цветовая гамма
Данный дизайн сам по себе достаточно яркий, поэтому подобрать для него основной фон будет не сложно. Достаточно присмотреться к актуальным тенденциям и учитывать цветовое решение самого рисунка.
Красный маникюр с губами
Белый маникюр с губами
Черный маникюр с губами
Розовый маникюр с губами
Маникюр с губами - красивый, смелый вариант не только для мероприятий, но и для повседневной жизни. Главное - подобрать наиболее подходящие оттенки и правильно нанести дизайн. А небольшие детали в виде блесток и страз помогут сделать акцент на нескольких ноготках.