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Маникюр 2019: оригинальный и яркий дизайн с губами

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Маникюр 2019: оригинальный и яркий дизайн с губами
09:10 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Предлагаем обратить внимание на смелый, дерзкий маникюр с губами.

  • 1

    Особенности маникюра с губами

    Изображение губ на ногтях - достаточно смелый выбор, который понравится далеко не каждой девушке. Поэтому дополнительный декор может сделать его слишком ярким, насыщенным. Тем не менее, он уместен, но только в небольшом количестве.

  • 2

    Маникюр с губами: актуальная цветовая гамма

    Данный дизайн сам по себе достаточно яркий, поэтому подобрать для него основной фон будет не сложно. Достаточно присмотреться к актуальным тенденциям и учитывать цветовое решение самого рисунка.

  • 3

    Красный маникюр с губами

  • 4

    Белый маникюр с губами

  • 5

    Черный маникюр с губами

  • 6

    Розовый маникюр с губами

    Маникюр с губами - красивый, смелый вариант не только для мероприятий, но и для повседневной жизни. Главное - подобрать наиболее подходящие оттенки и правильно нанести дизайн. А небольшие детали в виде блесток и страз помогут сделать акцент на нескольких ноготках.

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Губы, Стильный маникюр, Летний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, Маникюр на лето, Маникюр с губами.
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