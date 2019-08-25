Маникюр 2019: оригинальный и яркий дизайн с губами

1 Особенности маникюра с губами Изображение губ на ногтях - достаточно смелый выбор, который понравится далеко не каждой девушке. Поэтому дополнительный декор может сделать его слишком ярким, насыщенным. Тем не менее, он уместен, но только в небольшом количестве.

2 Маникюр с губами: актуальная цветовая гамма Данный дизайн сам по себе достаточно яркий, поэтому подобрать для него основной фон будет не сложно. Достаточно присмотреться к актуальным тенденциям и учитывать цветовое решение самого рисунка.

3 Красный маникюр с губами

4 Белый маникюр с губами

5 Черный маникюр с губами