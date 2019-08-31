Педикюр 2019: красивые идеи в зеленых тонах

1 И потому многие дамы выбирают для педикюра зеленые оттенки.

2 Педикюр в зеленых тонах может быть самым разным.

3 При наличии очень светлой кожи, бледно-зеленые оттенки придают ей нездоровый вид, поэтому правильным будет для темной кожи выбирать зеленое покрытие светлых тонов, соответственно, со светлой кожей хорошо сочетаются насыщенные, контрастные тона зеленого.

4 Цветы и другие растения, нарисованные на зеленом фоне, будут очень свежо и женственно выглядеть.

5 Лучше использовать под рисунок только большой палец.

6 Изумрудный — это такой удивительный и богатый цвет, что его рекомендуется оставлять без украшений. Изумрудные ноготки на ногах и так будут смотреться выигрышно.

7 Зеленый педикюр с эффектом «кошачьего глаза» очень красив даже без дополнительных украшений, но создать его можно только с помощью специальных гелей, в составе которых крошечные металлические частички.

8 Зеленые оттенки очень хорошо сочетаются с украшением фольгой. Особенно эффектно смотрится темно-зеленый цвет.

9 Педикюр с использованием камуфляжа не теряет популярности вот уже несколько лет. Обычно для создания применяются цвета хаки, но подойдет и любой зеленый лак с коричневыми или серыми вкраплениями.

10 При создании френча подойдет любой зеленый оттенок, а вариант дизайна может быть совершенно разный. Красиво на ногах смотрится классический зеленый френч, диагональный, лунный.

11 Используя зеленые оттенки при создании педикюра, можно воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения.