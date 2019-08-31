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Педикюр 2019: красивые идеи в зеленых тонах

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Педикюр 2019: красивые идеи в зеленых тонах
15:47 Сегодня Телеграф

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  • 1

    И потому многие дамы выбирают для педикюра зеленые оттенки.

  • 2

    Педикюр в зеленых тонах может быть самым разным. 

  • 3

    При наличии очень светлой кожи, бледно-зеленые оттенки придают ей нездоровый вид, поэтому правильным будет для темной кожи выбирать зеленое покрытие светлых тонов, соответственно, со светлой кожей хорошо сочетаются насыщенные, контрастные тона зеленого.

  • 4

    Цветы и другие растения, нарисованные на зеленом фоне, будут очень свежо и женственно выглядеть.

  • 5

    Лучше использовать под рисунок только большой палец.

  • 6

    Изумрудный — это такой удивительный и богатый цвет, что его рекомендуется оставлять без украшений. Изумрудные ноготки на ногах и так будут смотреться выигрышно.

  • 7

    Зеленый педикюр с эффектом «кошачьего глаза» очень красив даже без дополнительных украшений, но создать его можно только с помощью специальных гелей, в составе которых крошечные металлические частички.

  • 8

    Зеленые оттенки очень хорошо сочетаются с украшением фольгой. Особенно эффектно смотрится темно-зеленый цвет.

  • 9

    Педикюр с использованием камуфляжа не теряет популярности вот уже несколько лет. Обычно для создания применяются цвета хаки, но подойдет и любой зеленый лак с коричневыми или серыми вкраплениями.

  • 10

    При создании френча подойдет любой зеленый оттенок, а вариант дизайна может быть совершенно разный. Красиво на ногах смотрится классический зеленый френч, диагональный, лунный.

  • 11

    Используя зеленые оттенки при создании педикюра, можно воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения.

  • 12

    Ногти на ногах, выполненные в зеленом тоне, всегда смотрятся красиво и со вкусом. Можно подобрать оттенок к платью, обуви, аксессуару — тогда зеленый педикюр будет выглядеть еще более искусно.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Зеленый педикюр.
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