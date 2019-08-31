Педикюр 2019: красивые идеи в зеленых тонах

И потому многие дамы выбирают для педикюра зеленые оттенки.
Педикюр в зеленых тонах может быть самым разным.
При наличии очень светлой кожи, бледно-зеленые оттенки придают ей нездоровый вид, поэтому правильным будет для темной кожи выбирать зеленое покрытие светлых тонов, соответственно, со светлой кожей хорошо сочетаются насыщенные, контрастные тона зеленого.
Цветы и другие растения, нарисованные на зеленом фоне, будут очень свежо и женственно выглядеть.
Лучше использовать под рисунок только большой палец.
Изумрудный — это такой удивительный и богатый цвет, что его рекомендуется оставлять без украшений. Изумрудные ноготки на ногах и так будут смотреться выигрышно.
Зеленый педикюр с эффектом «кошачьего глаза» очень красив даже без дополнительных украшений, но создать его можно только с помощью специальных гелей, в составе которых крошечные металлические частички.
Зеленые оттенки очень хорошо сочетаются с украшением фольгой. Особенно эффектно смотрится темно-зеленый цвет.
Педикюр с использованием камуфляжа не теряет популярности вот уже несколько лет. Обычно для создания применяются цвета хаки, но подойдет и любой зеленый лак с коричневыми или серыми вкраплениями.
При создании френча подойдет любой зеленый оттенок, а вариант дизайна может быть совершенно разный. Красиво на ногах смотрится классический зеленый френч, диагональный, лунный.
Используя зеленые оттенки при создании педикюра, можно воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения.
Ногти на ногах, выполненные в зеленом тоне, всегда смотрятся красиво и со вкусом. Можно подобрать оттенок к платью, обуви, аксессуару — тогда зеленый педикюр будет выглядеть еще более искусно.