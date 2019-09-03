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Осень 2019: идеи стильных укладок на короткие волосы (Фото)

Смотрите фото (10)
Осень 2019: идеи стильных укладок на короткие волосы (Фото)
15:49 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:5 идей стильных укладок на короткие волосы осень, которые помогут сделать образ любой женщины запоминающимся.

  • 1

    Осенью так хочется выглядеть стильно и привлекательно, изменить свой стиль или просто несколько освежить с помощью укладки. Но если у вас короткие волосы, можно ли навести красоту на них?

    Как показывает практика, не просто можно, но и нужно.

    Прямые волосы

    Будь у вас каре, боб или пикси, вы всегда можете сделать максимально прямые волосы с помощью обычного утюжка. Такое решение сделает ваш лук более универсальным, ведь с такой укладкой вы можете пойти как на работу, так на вечеринку или в магазин.

  • 2

    Мягкие волны

    Красоты и нежности в ваш образ привнесет укладка мягкие волны. Чтобы получить такую красоту, достаточно накрутить волосы на щипцы, предварительно обработав их специальным муссом, а после опустить голову и хорошенько встряхнуть волосы. Такая укладка ней займет у вас много времени, а, что самое интересное, поможет прекрасно выглядеть даже на празднике или корпоративе.

  • 3

    Прикорневой обьем

    Чтобы получить идеальную повседневную укладку, достаточно взять в руки круглую щетку и специальные укладочные средства. Все это вам поможет сформировать обьем по всей длине и у корней волос, что считается идеальным вариантом в ветреную погоду. Дополнительная легкая небрежность прядей сделает ваш образ запоминающимся.

  • 4

    Локоны

    Ни одна женщина не может обойтись без локонов, которые вступают в бой, когда леди ждет романтическое свидание, вечеринка, да и любое другое место, где нужно показать себя во всей красе. Мы предлагаем вам поэкспериментировать с разными диаметрами щипцов для завивки и выбрать тот вариант, который подойдет именно вам. Это могут быть мелкие кудри, крупные локоны или волны в стиле ретро для особых мероприятий.

  • 5

    Стильные укладки для очень коротких волос

    Если у вас очень короткая стрижка, не думайте, что вы остались без красивой укладки. Ведь вы всегда можете обратиться к небрежному варианту, который предполагает создание прядей, которые торчат в разные стороны. Кроме того, вы можете уложить волосы назад или вынести челку вперед.

     

    Не забывайте, что стильную укладку также можно создать с помощью интересных аксессуаров, а именно заколок, обручей, красочных платков или повязок, которые также очень эффектно будут работать на коротких волосах.

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Мода, Волосы, Стиль, Укладка волос, мода 2019, Осень 2019, Идеи стильных укладок на короткие волосы.
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