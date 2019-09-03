Осень 2019: идеи стильных укладок на короткие волосы (Фото)

1 Осенью так хочется выглядеть стильно и привлекательно, изменить свой стиль или просто несколько освежить с помощью укладки. Но если у вас короткие волосы, можно ли навести красоту на них? Как показывает практика, не просто можно, но и нужно. Прямые волосы Будь у вас каре, боб или пикси, вы всегда можете сделать максимально прямые волосы с помощью обычного утюжка. Такое решение сделает ваш лук более универсальным, ведь с такой укладкой вы можете пойти как на работу, так на вечеринку или в магазин.

2 Мягкие волны Красоты и нежности в ваш образ привнесет укладка мягкие волны. Чтобы получить такую красоту, достаточно накрутить волосы на щипцы, предварительно обработав их специальным муссом, а после опустить голову и хорошенько встряхнуть волосы. Такая укладка ней займет у вас много времени, а, что самое интересное, поможет прекрасно выглядеть даже на празднике или корпоративе.

3 Прикорневой обьем Чтобы получить идеальную повседневную укладку, достаточно взять в руки круглую щетку и специальные укладочные средства. Все это вам поможет сформировать обьем по всей длине и у корней волос, что считается идеальным вариантом в ветреную погоду. Дополнительная легкая небрежность прядей сделает ваш образ запоминающимся.

4 Локоны Ни одна женщина не может обойтись без локонов, которые вступают в бой, когда леди ждет романтическое свидание, вечеринка, да и любое другое место, где нужно показать себя во всей красе. Мы предлагаем вам поэкспериментировать с разными диаметрами щипцов для завивки и выбрать тот вариант, который подойдет именно вам. Это могут быть мелкие кудри, крупные локоны или волны в стиле ретро для особых мероприятий.