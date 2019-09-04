Педикюр 2019: идеи дизайна со стразами (Фото)

1 Изящность педикюра заключается далеко не в монотонности цвета, а в том, насколько аккуратно и красиво выполнен дизайн. Очень важно уделять особое внимание на все детали.

2 Накрасить ногти на ногах одним тоном и при этом не сделать хотя бы на одном из них орнамент – значить выглядеть не современно. Бесподобно смотрятся стразы в педикюре.

3 Такой педикюр походит не только для повседневного стиля, но и для торжественных образов.

4 Стразы в педикюре – это уникальная возможность покорить своим модным дизайном всех окружающих.

5 Блестящее стекло с неописуемой игрой бликов очень изящно смотрится на женских ноготках ноги. С такими камнями педикюр никогда не потеряет актуальность и будет популярным.

6 Педикюр со стразами – очень любимый вариант большинства женщин. Он очень романтичный и женственный, добавляет каждому создаваемому образу изюминку.

7 Очень популярными оттенками лакового покрытия для педикюра с украшением в виде страз в 2019 стали: розовый, голубой, синий, бордовый.

8 Бледно-розовые оттенки педикюра прекрасно подчеркивают нежную натуру, а стразы станут гармоничным аккомпанементом женских глаз. Зачастую педикюр в этих цветах исполняется без орнаментов и выделением ногтя большого пальца на ноге.

9 Цветовые контрасты позволяют передать изящную красоту педикюра со стразами, но в 2019 году стилисты не рекомендуют использовать на ногтях ног темные оттенки, даже не смотря на их практичность и универсальность.

10 Выбирайте оттенок для педикюра тот, который присутствует в вашем ежедневном комплекте. А если вы все-таки желаете сделать черный педикюр, то обязательно украсьте его россыпью камней сваровски, что сделает мрачный цвет не таким трагическим.

11 Незаменимый декор для педикюра можно сочетать друг с другом в цветовом соотношении, экспериментировать с дуэтами в размерах.

12 Такой педикюр со множеством страз идеально вписывается в вечерние образы.

13 Самые популярные орнаменты – это цветочные. На них стразы как-бы оживляют растения.

14 Очень специфически смотрятся стразы в педикюре на абстракции. Даже на леопардовых принтах переливающиеся камни довольно уместны.

15 Стразами различной формы очень удачно на ногтях ножек смотрится оформленная улыбка и некоторая часть.

16 Количество и размер переливающихся камней зависит в целом от уровня торжественности педикюра. Но помните, что много страз – это не всегда хорошо.

17 Комбинировать можно не только по размерам, но и по цветовой палитре. В креативном педикюре можно совмещать даже стразы таких цветов, которые, казалось, бы несовместимы в цветовом соотношении.

18 В креативном педикюре можно совмещать даже стразы таких цветов, которые, казалось, бы несовместимы в цветовом соотношении.