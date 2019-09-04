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Педикюр 2019: идеи дизайна со стразами (Фото)

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Педикюр 2019: идеи дизайна со стразами (Фото)
12:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Уровень ухоженности современной женщины можно определить не только по ее стилю в одежде, макияжу, маникюру, прическе, но и педикюру.

  • 1

    Изящность педикюра заключается далеко не в монотонности цвета, а в том, насколько аккуратно и красиво выполнен дизайн. Очень важно уделять особое внимание на все детали.

  • 2

    Накрасить ногти на ногах одним тоном и при этом не сделать хотя бы на одном из них орнамент – значить выглядеть не современно. Бесподобно смотрятся стразы в педикюре.

  • 3

    Такой педикюр походит не только для повседневного стиля, но и для торжественных образов.

  • 4

    Стразы в педикюре – это уникальная возможность покорить своим модным дизайном всех окружающих.

  • 5

    Блестящее стекло с неописуемой игрой бликов очень изящно смотрится на женских ноготках ноги. С такими камнями педикюр никогда не потеряет актуальность и будет популярным.

  • 6

    Педикюр со стразами – очень любимый вариант большинства женщин. Он очень романтичный и женственный, добавляет каждому создаваемому образу изюминку.

  • 7

    Очень популярными оттенками лакового покрытия для педикюра с украшением в виде страз в 2019 стали: розовый, голубой, синий, бордовый.

  • 8

    Бледно-розовые оттенки педикюра прекрасно подчеркивают нежную натуру, а стразы станут гармоничным аккомпанементом женских глаз. Зачастую педикюр в этих цветах исполняется без орнаментов и выделением ногтя большого пальца на ноге.

  • 9

    Цветовые контрасты позволяют передать изящную красоту педикюра со стразами, но в 2019 году стилисты не рекомендуют использовать на ногтях ног темные оттенки, даже не смотря на их практичность и универсальность.

  • 10

    Выбирайте оттенок для педикюра тот, который присутствует в вашем ежедневном комплекте. А если вы все-таки желаете сделать черный педикюр, то обязательно украсьте его россыпью камней сваровски, что сделает мрачный цвет не таким трагическим.

  • 11

    Незаменимый декор для педикюра можно сочетать друг с другом в цветовом соотношении, экспериментировать с дуэтами в размерах.

  • 12

    Такой педикюр со множеством страз идеально вписывается в вечерние образы.

  • 13

    Самые популярные орнаменты – это цветочные. На них стразы как-бы оживляют растения.

  • 14

    Очень специфически смотрятся стразы в педикюре на абстракции. Даже на леопардовых принтах переливающиеся камни довольно уместны.

  • 15

    Стразами различной формы очень удачно на ногтях ножек смотрится оформленная улыбка и некоторая часть.

  • 16

    Количество и размер переливающихся камней зависит в целом от уровня торжественности педикюра. Но помните, что много страз – это не всегда хорошо.

  • 17

    Комбинировать можно не только по размерам, но и по цветовой палитре. В креативном педикюре можно совмещать даже стразы таких цветов, которые, казалось, бы несовместимы в цветовом соотношении.

  • 18

    В креативном педикюре можно совмещать даже стразы таких цветов, которые, казалось, бы несовместимы в цветовом соотношении.

  • 19

    Оригинально выглядят стразы в форме сердечек, квадратов, звездочек, капелек, ромбов и др. Какую форму страз выбрать в качестве украшения для модного педикюра выбирать только вам.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Мода, Педикюр, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Педикюр со стразами.
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