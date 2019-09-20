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Модные образы осени 2019: стильные мастхэвы для каждой девушки (Фото)

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Модные образы осени 2019: стильные мастхэвы для каждой девушки (Фото)
22:36 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что надеть этой осенью, чтобы выглядеть стильно и со вкусом.

  • 1

    Модная одежда на осень: тренч

    Стильный плащ спасает в непогоду и подходит для любого случая: похода в офис, прогулки по городу или даже свидания. Его можно сочетать с чем угодно: с джинсами, широкими штанами, юбками. Из обуви: кроссовки, сапоги, грубые ботинки, в теплую осень - лодочки.

  • 2

    Пальто в клетку

    Клетчатое пальто - маст хэв этой осени. Модницам стоит обратить внимание на пальто в клетку прямого кроя и с застежкой на пуговицах. Стилисты рекомендуют носить его с кроссовками, ботинками, ботфортами и даже кедами.

  • 3

    Пальто-оверсайз

    Объемное пальто снова актуально в сезоне осень 2019. Благодаря особенностям кроя оно идеально подходит для непогоды - позволяет под него надеть теплый свитер или худи. Также такая модель гармонично смотрится с объемными шарфами.

  • 4

    Плюшевое пальто

    Такое мягкое и уютное пальто идеально подойдет для холодной поры. Несмотря на мешковатый покрой оно смотрится очень женственно, особенно в бежевом варианте.

  • 5

    Объемный свитер

    Теплый, мягкий и практичный свитер - то, что нужно для холодной осени. Модель свободного кроя гармонично смотрится как с джинсами, так и брюками и юбками.

  • 6

    Теплый кардиган

    Вот уже какой сезон кардиган не покидает шкафы модниц. Они варьируются по длине от укороченных до кардиганов в пол. Трендовые кардиганы не имеют воротника и застежек, поэтому стилисты рекомендуют носить их нараспашку. Очень эффектно такая вещь смотрится с кожаным поясом.

  • 7

    Свитер-платье

    Платья на осень могут быть выполнены из тонкого трикотажа, грубой вязки и кашемира. Длина изделия также разнообразна.

  • 8

    Худи

    Огромные свитшоты и худи, которые кажется вы утащили у своего парня, по-прежнему актуальны. Если боитесь, что в такой одежде будете смотреться крупнее, чем вы есть на самом деле, комбинируйте их с джинсами, велосипедками или вообще носите вместо платья, если длина позволяет.

  • 9

    Брюки в клетку

    Преимущество таких брюк в практичности, удобстве и универсальности. К тому же смотрятся они невероятно стильно. А если выбрать штаны из теплой ткани, то в холодную пору вы точно не замерзните.

  • 10

    Пуховик

    Пуховики являются незаменимой вещью для модниц, которые предпочитают одежду, чтобы была универсально и согревала холодной осенью. Лучше всего смотрятся короткие куртки свободного кроя.

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