Модные образы осени 2019: стильные мастхэвы для каждой девушки (Фото)

1 Модная одежда на осень: тренч Стильный плащ спасает в непогоду и подходит для любого случая: похода в офис, прогулки по городу или даже свидания. Его можно сочетать с чем угодно: с джинсами, широкими штанами, юбками. Из обуви: кроссовки, сапоги, грубые ботинки, в теплую осень - лодочки.

2 Пальто в клетку Клетчатое пальто - маст хэв этой осени. Модницам стоит обратить внимание на пальто в клетку прямого кроя и с застежкой на пуговицах. Стилисты рекомендуют носить его с кроссовками, ботинками, ботфортами и даже кедами.

3 Пальто-оверсайз Объемное пальто снова актуально в сезоне осень 2019. Благодаря особенностям кроя оно идеально подходит для непогоды - позволяет под него надеть теплый свитер или худи. Также такая модель гармонично смотрится с объемными шарфами.

4 Плюшевое пальто Такое мягкое и уютное пальто идеально подойдет для холодной поры. Несмотря на мешковатый покрой оно смотрится очень женственно, особенно в бежевом варианте.

5 Объемный свитер Теплый, мягкий и практичный свитер - то, что нужно для холодной осени. Модель свободного кроя гармонично смотрится как с джинсами, так и брюками и юбками.

6 Теплый кардиган Вот уже какой сезон кардиган не покидает шкафы модниц. Они варьируются по длине от укороченных до кардиганов в пол. Трендовые кардиганы не имеют воротника и застежек, поэтому стилисты рекомендуют носить их нараспашку. Очень эффектно такая вещь смотрится с кожаным поясом.

7 Свитер-платье Платья на осень могут быть выполнены из тонкого трикотажа, грубой вязки и кашемира. Длина изделия также разнообразна.

8 Худи Огромные свитшоты и худи, которые кажется вы утащили у своего парня, по-прежнему актуальны. Если боитесь, что в такой одежде будете смотреться крупнее, чем вы есть на самом деле, комбинируйте их с джинсами, велосипедками или вообще носите вместо платья, если длина позволяет.

9 Брюки в клетку Преимущество таких брюк в практичности, удобстве и универсальности. К тому же смотрятся они невероятно стильно. А если выбрать штаны из теплой ткани, то в холодную пору вы точно не замерзните.