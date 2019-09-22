Маникюр 2019: осенний бордово-фиолетовый дизайн ногтей (Фото)

1 Тандем пламенного красного огня и охлаждающей синий глади. Смешение этих красок образует манящий фиолетовый. Это самый загадочный оттенок из всей палитры.

2 Цвет, который так любила обольстительница мужских сердец Клеопатра, а лучшие короли мира добавляли его в свои шикарные наряды.

3 На пальчиках он смотрится особо грациозно и роскошно.

4 Фиолетовый маникюр – лучшее решение для девушек, которые хотят подчеркнуть свою таинственность и хороший вкус.

5 Фиолетовый удачно раскрывается как с яркими, так и с пастельными тонами.

6 Оттенок идеально подходит для однотонного покрытия. Матовые или глянцевые фиолетовые ногти удачно будут смотреться с любым длинным платьем А-силуэта. Элегантными штрихом в таком маникюре станут серебристые и золотые лунки или вставки в стиле "металлик".

7 Темно-фиолетовый цвет – удачная подложка и основа для фантазий в нейл-арте. На таких оттенках прекрасно смотрится маникюр в технике битое стекло.

8 Пастельный цвет прекрасно подойдет для создания плавного градиента, изящно смешав тона красного и синего. Если захочется чего-то яркого и экспрессивного, то рекомендуется сделать переход насыщенного фиолетового оттенка в иссиня-черный или наоборот. Растушевав переход и украсив ноготь блестками, дизайн заиграет уникальными рокерскими красками.

9 Маникюр с фиолетовым лаком в пастельных тонах также имеет огромное количество вариаций.