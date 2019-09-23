Педикюр 2019: стильный осенний дизайн (Фото)

1 В модных трендах текущего года, педикюр будет иметь однотонный и яркий принт, а также с использованием декора и наклеек. Чуть ниже мы подробнее ознакомимся с каждым видом новинок педикюра осень 2019.

2 В осенний сезон текущего года, особо модным цветом, который сможет согреть ваши ножки, будет является бордовый или винный цвет лака.

3 Лак или гель-лак, а также шеллак можно будет использовать на ваших ноготках, что позволит создать более устойчивый педикюр.

4 Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно. Ноготки можно украсить стразами или легким рисунком кленовых листьев.

5 Педикюр с точками только на первый взгляд кажется очень простым и даже детским, но если использовать точки в создании красивого узора, вы сможете получить стильный и модный педикюр. Цвета в данном виде могут быть использованы разные: точки одного цвета, а покрытие другого.

6 Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.

7 Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек. Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть.

8 Осенью 2019 года золотой цвет может быть представлен в зеркальном, глиттерном, матовом или другом исполнении.

9 Черно-белый педикюр является стильным вариантом на осень 2019 год. Здесь будет модными сочетания белого покрытия с черными рисунками или наоборот. Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.

10 Рисунки в модных интерпретациях, позволят вам идти в ногу со временем и заодно наслаждаться стильным педикюром.

11 Благодаря наклейкам вам будет весьма легко сделать красивый педикюр в домашних условиях. Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.

12 Самими наклейками можно выделять один из ноготков, а в частности большой. Таким образом вы создадите акцент именно на нем, а остальные ноготки просто выкрасите в пастельном тоне.

13 Если ваши наклейки имеют маленький размер, например, цветочки или бабочки, то распределите наклейки на всех ноготках.

14 Стильный матовый педикюр не выйдет из моды и осенью 2019 года.