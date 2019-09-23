Педикюр 2019: стильный осенний дизайн (Фото)

В модных трендах текущего года, педикюр будет иметь однотонный и яркий принт, а также с использованием декора и наклеек. Чуть ниже мы подробнее ознакомимся с каждым видом новинок педикюра осень 2019.
В осенний сезон текущего года, особо модным цветом, который сможет согреть ваши ножки, будет является бордовый или винный цвет лака.
Лак или гель-лак, а также шеллак можно будет использовать на ваших ноготках, что позволит создать более устойчивый педикюр.
Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно. Ноготки можно украсить стразами или легким рисунком кленовых листьев.
Педикюр с точками только на первый взгляд кажется очень простым и даже детским, но если использовать точки в создании красивого узора, вы сможете получить стильный и модный педикюр. Цвета в данном виде могут быть использованы разные: точки одного цвета, а покрытие другого.
Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.
Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек. Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть.
Осенью 2019 года золотой цвет может быть представлен в зеркальном, глиттерном, матовом или другом исполнении.
Черно-белый педикюр является стильным вариантом на осень 2019 год. Здесь будет модными сочетания белого покрытия с черными рисунками или наоборот. Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.
Рисунки в модных интерпретациях, позволят вам идти в ногу со временем и заодно наслаждаться стильным педикюром.
Благодаря наклейкам вам будет весьма легко сделать красивый педикюр в домашних условиях. Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.
Самими наклейками можно выделять один из ноготков, а в частности большой. Таким образом вы создадите акцент именно на нем, а остальные ноготки просто выкрасите в пастельном тоне.
Если ваши наклейки имеют маленький размер, например, цветочки или бабочки, то распределите наклейки на всех ноготках.
Стильный матовый педикюр не выйдет из моды и осенью 2019 года.
Матовый цвет лишенный блеска, позволит вашим ноготкам выглядеть всегда аккуратно и стильно. И совершенно не важно какая у вас длина и форма ногтей, матовый тон прекрасно сможет их подчеркнуть.