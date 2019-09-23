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Педикюр 2019: стильный осенний дизайн (Фото)

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Педикюр 2019: стильный осенний дизайн (Фото)
12:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Осенний педикюр 2019 имеет весьма красивые сочетания цвета, где будут использоваться яркие и пастельные тона.

  • 1

    В модных трендах текущего года, педикюр будет иметь однотонный и яркий принт, а также с использованием декора и наклеек. Чуть ниже мы подробнее ознакомимся с каждым видом новинок педикюра осень 2019.

  • 2

    В осенний сезон текущего года, особо модным цветом, который сможет согреть ваши ножки, будет является бордовый или винный цвет лака.

  • 3

    Лак или гель-лак, а также шеллак можно будет использовать на ваших ноготках, что позволит создать более устойчивый педикюр.

  • 4

    Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно. Ноготки можно украсить стразами или легким рисунком кленовых листьев.

  • 5

    Педикюр с точками только на первый взгляд кажется очень простым и даже детским, но если использовать точки в создании красивого узора, вы сможете получить стильный и модный педикюр. Цвета в данном виде могут быть использованы разные: точки одного цвета, а покрытие другого.

  • 6

    Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.

  • 7

    Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек. Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть.

  • 8

    Осенью 2019 года золотой цвет может быть представлен в зеркальном, глиттерном, матовом или другом исполнении.

  • 9

    Черно-белый педикюр является стильным вариантом на осень 2019 год. Здесь будет модными сочетания белого покрытия с черными рисунками или наоборот. Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.

  • 10

    Рисунки в модных интерпретациях, позволят вам идти в ногу со временем и заодно наслаждаться стильным педикюром.

  • 11

    Благодаря наклейкам вам будет весьма легко сделать красивый педикюр в домашних условиях. Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.

  • 12

    Самими наклейками можно выделять один из ноготков, а в частности большой. Таким образом вы создадите акцент именно на нем, а остальные ноготки просто выкрасите в пастельном тоне.

  • 13

    Если ваши наклейки имеют маленький размер, например, цветочки или бабочки, то распределите наклейки на всех ноготках.

  • 14

    Стильный матовый педикюр не выйдет из моды и осенью 2019 года.

  • 15

    Матовый цвет лишенный блеска, позволит вашим ноготкам выглядеть всегда аккуратно и стильно. И совершенно не важно какая у вас длина и форма ногтей, матовый тон прекрасно сможет их подчеркнуть.

Педикюр 2019: оригинальные тенденции осеннего дизайна (Фото)

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Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, мода 2019, Педикюр 2019.
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