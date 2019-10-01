Маникюр 2019: основные модные тенденции осени (Фото)

1 Основные модные тенденции осени Как и в прошлый сезон на пике популярности будут тематические рисунки на ногтях – листики, цветы в различных цветовых гаммах. Красивый маникюр этой осени также будет выделять яркий глянцевый орнамент на темном фоне. Мы предложим несколько оригинальных идей, которые сможет удачно воплотить в жизнь каждая женщина.

2 Осенний дизайн ногтей характеризуется яркостью красок, а также наличием множества разнообразных деталей. Красно-желтые листья, блестки, которые нанесены на гелевое покрытие станут изящным, богатым украшением, благодаря осеннему маникюру можно создать свой уникальный образ.

3 Наносить на ногти осень можно различными способами: вручную или же используя специальные наклейки.

4 Осенний маникюр шеллак выглядит гармонично с удачно подобранным выбранным загадочным орнаментом, а также с листьями различных цветов. Базой может выступать как лак оранжевого, красного, так и коричневого оттенка.

5 Загадочные линии Модный маникюр осени и зимы 2019 отличается колоритностью, многообразием цветов и оттенков. Уютные клетчатые сюжеты будут ассоциироваться с теплотой, домашним уютом. Немного детская манера оформления выделит ваши рисунки на ногтях этой осени, подчеркивая неординарность женской натуры.

6 Осенью 2019 новинки характеризуются утонченностью и особой манерой нанесения изображений. На пике популярности будут замысловатые узоры, несимметричный орнамент, зонтики в миниатюре на фоне капелек осеннего дождя или же волнующих солнечных оттенков. Порадуйте себя ярким осенним маникюром, фото новых тенденций разнообразны, каждая женщина сможет выбрать себе рисунок по душе.

7 Любимый френч Украсьте сдержанный французский маникюр блесками и стразами, подчеркните утонченность, женственность. Благодаря таким деталям удастся разнообразить привычную четкость линий, однообразие оттенков. После посещения маникюрного кабинета ваши ноготки будут выглядеть ярко, стильно. Забудьте о правилах, реализуйте на ногтях собственные идеи.

8 Нежный френч с осенним рисунком будет выглядеть очень гармонично на длинных ноготках и на коротких, важно передать четкие очертания линий и внести как можно больше ярких красок. Сделайте дизайн ногтей осень особенным, оригинальным.

9 Осенняя палитра Рисунки на ногтях осенью могут наноситься в различной тональности. Стоит отметить, что хитом этой осени является чарующий красный. Достаточно покрыть его золотом листьев, стразами, имитирующими капли дождя - модный маникюр осень готов.

10 Выберите живописный дизайн ногтей. Фото новинки демонстрируют изобилие оранжевого, желтого и коричневого. Популярное омбре в желто-коричневых тонах будет выглядеть ярко, необычайно нежно, а россыпь листьев подчеркнет уникальность маникюра гель лаком осенью.

11 Осенний маникюр 2019 трудно представить без насыщенных глубоких тональностей, на вершине популярности темные оттенки – коричневый, бордовый, серый, бронзовый.

12 Однотонное покрытие и матовая грациозность Простой, популярный дизайн ногтей – глянцевое однотонное покрытие. Бордовый, глубокий синий, бежевый и насыщенный красный сделают ваши ноготки особенными, яркими. Модный маникюр «Осень» может быть одновременно сдержанным и роскошным, убедитесь в этом сами.

13 Возьмите во внимание осенние фото новинки — матовое базовое покрытие в сочетании со стразами станет настоящим украшением, подобный маникюр может отлично сочетать как со строгим костюмом, так и с коктейльным платьем.

14 Лунный дизайн и новинки Так называемый «обратный» или же лунный дизайн ногтей все так же популярен, золотые краски осени подчеркивают его оригинальность. Создать невообразимый «лунный» эффект очень просто, он органично впишется в любой образ современной леди.

15 Осенью природа дает нам возможность любоваться различными цветами, множеством оттенков. Перенести всю эту цветовую гамму можно при создании модного маникюра. Акцентируйте внимание на естественности, подчеркните женственность, романтичность в более сдержанных, теплых тонах.

16 В осеннем дизайне смело используйте черный лак, он необходим для создания фона под блестки или же для росписи более мелких деталей.