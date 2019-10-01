Скачать
Вторник, 01.10.2019
Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре
Зеленский и Лукашенко откроют форум в октябре
"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
"Слуга народа" может лишиться своего главы: первые подробности
Шевченко посетит матч Шахтера в Милане
Шевченко посетит матч Шахтера в Милане
Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)
Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)

Маникюр 2019: основные модные тенденции осени (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2019: основные модные тенденции осени (Фото)
13:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Аккуратные ноготки с оригинальным покрытием не только поднимут настроение их обладательнице, но и вызовут восхищение у окружающих.

  • 1

    Основные модные тенденции осени

    Как и в прошлый сезон на пике популярности будут тематические рисунки на ногтях – листики, цветы в различных цветовых гаммах. Красивый маникюр этой осени также будет выделять яркий глянцевый орнамент на темном фоне. Мы предложим несколько оригинальных идей, которые сможет удачно воплотить в жизнь каждая женщина.

  • 2

    Осенний дизайн ногтей характеризуется яркостью красок, а также наличием множества разнообразных деталей. Красно-желтые листья, блестки, которые нанесены на гелевое покрытие станут изящным, богатым украшением, благодаря осеннему маникюру можно создать свой уникальный образ.

  • 3

    Наносить на ногти осень можно различными способами: вручную или же используя специальные наклейки.

  • 4

    Осенний маникюр шеллак выглядит гармонично с удачно подобранным выбранным загадочным орнаментом, а также с листьями различных цветов. Базой может выступать как лак оранжевого, красного, так и коричневого оттенка.

  • 5

    Загадочные линии

    Модный маникюр осени и зимы 2019 отличается колоритностью, многообразием цветов и оттенков. Уютные клетчатые сюжеты будут ассоциироваться с теплотой, домашним уютом. Немного детская манера оформления выделит ваши рисунки на ногтях этой осени, подчеркивая неординарность женской натуры.

  • 6

    Осенью 2019 новинки характеризуются утонченностью и особой манерой нанесения изображений. На пике популярности будут замысловатые узоры, несимметричный орнамент, зонтики в миниатюре на фоне капелек осеннего дождя или же волнующих солнечных оттенков. Порадуйте себя ярким осенним маникюром, фото новых тенденций разнообразны, каждая женщина сможет выбрать себе рисунок по душе.

  • 7

    Любимый френч

    Украсьте сдержанный французский маникюр блесками и стразами, подчеркните утонченность, женственность. Благодаря таким деталям удастся разнообразить привычную четкость линий, однообразие оттенков. После посещения маникюрного кабинета ваши ноготки будут выглядеть ярко, стильно. Забудьте о правилах, реализуйте на ногтях собственные идеи.

  • 8

    Нежный френч с осенним рисунком будет выглядеть очень гармонично на длинных ноготках и на коротких, важно передать четкие очертания линий и внести как можно больше ярких красок. Сделайте дизайн ногтей осень особенным, оригинальным.

  • 9

    Осенняя палитра

    Рисунки на ногтях осенью могут наноситься в различной тональности. Стоит отметить, что хитом этой осени является чарующий красный. Достаточно покрыть его золотом листьев, стразами, имитирующими капли дождя - модный маникюр осень готов.

  • 10

    Выберите живописный дизайн ногтей. Фото новинки демонстрируют изобилие оранжевого, желтого и коричневого. Популярное омбре в желто-коричневых тонах будет выглядеть ярко, необычайно нежно, а россыпь листьев подчеркнет уникальность маникюра гель лаком осенью.

  • 11

    Осенний маникюр 2019 трудно представить без насыщенных глубоких тональностей, на вершине популярности темные оттенки – коричневый, бордовый, серый, бронзовый. 

  • 12

    Однотонное покрытие и матовая грациозность

    Простой, популярный дизайн ногтей – глянцевое однотонное покрытие. Бордовый, глубокий синий, бежевый и насыщенный красный сделают ваши ноготки особенными, яркими. Модный маникюр «Осень» может быть одновременно сдержанным и роскошным, убедитесь в этом сами.

  • 13

    Возьмите во внимание осенние фото новинки — матовое базовое покрытие в сочетании со стразами станет настоящим украшением, подобный маникюр может отлично сочетать как со строгим костюмом, так и с коктейльным платьем.

  • 14

    Лунный дизайн и новинки

    Так называемый «обратный» или же лунный дизайн ногтей все так же популярен, золотые краски осени подчеркивают его оригинальность. Создать невообразимый «лунный» эффект очень просто, он органично впишется в любой образ современной леди.

  • 15

    Осенью природа дает нам возможность любоваться различными цветами, множеством оттенков. Перенести всю эту цветовую гамму можно при создании модного маникюра. Акцентируйте внимание на естественности, подчеркните женственность, романтичность в более сдержанных, теплых тонах.

  • 16

    В осеннем дизайне смело используйте черный лак, он необходим для создания фона под блестки или же для росписи более мелких деталей.

  • 17

    Не стоит забывать про чарующий «кошачий глаз», насыщенные коричневые, бордовые оттенки передадут глубину цвета и затейливо переливаться под солнечными лучиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Осенний маникюр, Маникюр осень, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Идеи осеннего маникюра, Осень 2019, Осенний маникюр 2019, Маникюр осень 2019, Идеи осеннего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
02 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
03 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
04 Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)
05 Гороскоп на сегодня, 1 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Солнце и приятный ветер: прогноз погоды на начало октября
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Порошенко не прошел полиграф: подробности
Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2020
Обозначены сроки рассмотрения проекта Госбюджета-2020
День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь